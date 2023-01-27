Налоговая объясняет: когда следует платить подоходный налог с продажи недвижимости?

Имущество, полученное в наследство или в качестве подарка, будь то квартира, дом или земля, не подлежит налогообложению. Тем не менее необходимо заплатить подоходный налог в случае перепродажи такого имущества, за исключением случаев, когда полученная в наследство или в подарок недвижимость используется в качестве места жительства до момента продажи. В отношении подарков следует учитывать, что в ходе дальнейшей сделки стоимость приобретения для лица, получившего подарок, составляет 0 евро.

Например, Мари решила продать квартиру, полученную в подарок от пожилой тетушки. Квартира была в хорошем состоянии и не требовала ремонта. Мари сразу же выставила ее на продажу и получила 70 000 евро. У нотариуса она заплатила за оформление сделки 100 евро. Поскольку сама Мари не использовала квартиру в качестве места жительства, освобождение от налогов в отношении данной продажи не действует. Таким образом, в декларации о доходах физического лица она должна задекларировать свой доход в сумме: 70 000 – 100 = 69 900 евро и заплатить с него подоходный налог.

Проще говоря, стоимость приобретения – это стоимость покупки объекта недвижимости вместе с расходами, которые необходимо оплатить для усовершенствования недвижимости. Стоимость приобретения включает в себя расходы на реновирование жилья и сооружение пристройки. В стоимость приобретения не входят общие расходы, связанные с администрированием недвижимости, например, на покраску стен, наклеивание обоев, административные расходы, коммунальные расходы, счета за электричество и т.д. Подоходным налогом облагается разница между стоимостью продажи и стоимостью приобретения, из которой вычитаются непосредственно связанные с продажей расходы, например, расходы на сделку у нотариуса. Иногда люди ошибочно думают, что если продаваемая недвижимость была куплена при помощи банковского кредита, и сам продавец реально не получил на свой банковский счет денег после сделки продажи, то облагаемая налогом прибыль не образуется. Это не так. Прибыль возникает, если стоимость продажи превышает стоимость покупки. Но только если невозможно применить освобождение от налога, налогообложению подлежит вся полученная прибыль, независимо от того обстоятельства, на что она была потрачена, будь то погашение жилищного кредита банку или покрытие других текущих расходов. Тот факт, что недвижимость приобретается из собственных средств, за счет взятого у друга или полученного в банке кредита, в данный момент роли не играет.