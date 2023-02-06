ЭКСПЕРТ | Часто задаваемые вопросы о платежном отпуске
Специалисты Coop pank и SEB pank ответили на вопросы читателей „МК-Эстонии“ о возможностях и последствиях взятия платежного отпуска.
Можно ли продлить срок кредита на время отсрочки?
Срок договора о жилищном кредите можно продлить на время отсрочки платежей, а при необходимости и на более длительный срок. При этом максимальным сроком может быть момент 75-летия получателя кредита.
В случае отсрочки платежей по малому кредиту срок договора можно продлить так, что его максимальный период вместе с отсрочкой составит 72 месяца.
В случае с договорами о лизинге продление срока рассматривается в индивидуальном порядке, и решение принимается в каждом конкретном случае отдельно.
Меняются ли проценты по кредиту при оформлении отсрочки?
Процентная ставка по жилищному кредиту и лизингу, как правило, не меняется.
При оформлении отсрочки платежей по малому кредиту процентная ставка не меняется, если у клиента не возникли задолженности при обслуживании займа.
Надо ли мне заново подписывать договоры в связи с оформлением отсрочки платежей и можно ли сделать это удаленно?
В случае с жилищным кредитом и лизингом соглашение об изменении условий не оформляется, если иные пункты договора не меняются и все получатели кредита подписали заявление об отсрочке платежей либо отправили заявление об этом через свой интернет-банк. Новый график платежей передается клиенту через интернет-банк или по электронной почте.
При оформлении отсрочки платежей по малому кредиту подписывается новый договор, и это можно сделать удаленно.
Сколько стоит отсрочка платежей и как за нее заплатить?
Плата за оформление платежного отпуска по жилищному кредиту согласно прейскуранту. Плата за изменение будет списана со счета клиента после подписания изменения договора.
Плата за оформление отсрочки платежей по малому кредиту составляет 15 евро за договор, сумма добавляется к следующему платежу.
Плата за оформление отсрочки платежей по лизингу составляет 150 евро, на эту сумму выставляется отдельный счет.
Могу ли я оформить отсрочку платежей в случае, если долги уже появились?
В случае с жилищным кредитом при наличии задолженности можно оформить отсрочку платежей по основной части задним числом.
При наличии задолженности по малому кредиту для оформления отсрочки платежей необходимо сначала погасить сопутствующие требования (проценты, пеню, плату за обслуживание и расходы по взысканию). Для этого клиенту выставляется соответствующий счет.
Предварительным условием для удовлетворения ходатайства об отсрочке платежей по лизингу является отсутствие задолженности. Если она уже возникла, советуем незамедлительно связаться с банком, чтобы вместе найти наиболее подходящее решение.
Если у меня несколько договоров о кредите или лизинге, надо ли мне подавать заявления об отсрочке платежей в отношении каждого из них в отдельности?
Если у вас оформлен жилищный кредит, малый кредит и лизинг, то в отношении всех договоров надо подать отдельные заявления.
Если же у вас, к примеру, два договора о лизинге, то достаточно подать одно заявление, в котором указываются номера обоих договоров, если отсрочку платежей необходимо получить по каждому из них.
Важно ли, сколько времени прошло с момента получения кредита? Например, кредит был взят в январе, а в феврале у человека уже возникают трудности и он хочет оформить платежный отпуск.
Если бы такая ситуация возникла, это означало бы, что в процессе кредитования при оценке платежеспособности клиента было дано недостаточно информации. При оценке кредитоспособности мы проверяем, чтобы обязательства клиента составляли бы до 50% от его дохода. А расчет платежеспособности мы делаем с запасом процентов, чтобы клиент мог справиться с выплатами по кредиту даже в случае повышения Еврибора. Нынешняя ситуация – яркий тому пример.
Наши эксперты по кредитам консультируют клиента по поводу расходов, связанных с получением кредита, например, плата за экспертную оценку, плата за договор и поручительство, нотариальные сборы и страховые взносы. Клиент еще до принятия решения о кредите узнает, какие будут расходы, связанные с получением кредита, и какие будут его ежемесячные расходы в связи с кредитом и страхованием. Для снижения рисков при заключении кредитного договора мы также предлагаем страхование защиты кредита, которое помогает клиенту оплачивать свои платежи по кредиту и в случае потери работы или болезни.
Сколько раз один человек может взять платежный отпуск? Можно ли взять сразу два отпуска, например, если есть два кредита в разных банках? Сколько раз можно взять отсрочку платежа по одному и тому же кредиту?
В течение срока действия кредита можно за раз ходатайствовать о платежном отпуске сроком до 6 месяцев. Обычный период отсрочки платежа в течение одного кредитного договора составляет до 18 месяцев, однако в зависимости от клиента и степени его неплатежеспособности продолжительность отсрочки может быть разной. Однако важно помнить, что после окончания платежного отпуска ежемесячные платежи клиента по кредиту несколько увеличиваются. Чем больше у клиента было отпусков по платежам, тем больше будут увеличиваться выплаты. В долгосрочной перспективе это не является ответственным решением, и стоит рассмотреть другие альтернативы, например, поиск более выгодного жилья.
Если у клиента есть обязательства и в других финансовых учреждениях, мы хотим знать, может ли клиент от них получить платежный отпуск.
Как платежный отпуск повлияет на возможность взять новый кредит в будущем?
Если в последние годы у клиента было несколько отпусков по платежам, и последний закончилась совсем недавно, то при выдаче нового кредита мы обязательно учтем это. При принятии решения о кредите мы исходим из принципов ответственного кредитования, анализируем каждый проект кредита отдельно и принимаем решение о кредите с учетом всех обстоятельств.
Если человек имеет несколько кредитов, может ли он взять отсрочку платежа только по одному кредиту или по всем кредитам вместе взятым?
Платежный отпуск можно брать как по одному, так и по всем действующим кредитам, в зависимости от того, насколько необходимо снизить свою платежную нагрузку. Вместе с клиентом мы рассмотрим, какое решение для него наиболее подходящее.
Контролирует ли банк размер дохода человека, в т. ч. есть ли у человека счета с доходами в других банках?
Как и при ходатайстве о новом кредите, мы хотим понять, каковы доходы и обязанности клиента при ходатайстве о платежном отпуске. Для этого необходимо также представить выписки со счетов других банков.
Допустим, у человека не изменился доход, но вместо выплаты кредита он хочет использовать деньги, например, на отпуск, дорогую покупку или на какие-то другие цели. В таком случае он может взять платежный отпуск?
Если клиент исправно оплатил кредит и прежняя практика оплаты является хорошей, то ходатайство о предоставлении платежного отпуска по другим причинам допустимо. Но мы проанализируем каждое ходатайство отдельно и примем решение с учетом всех обстоятельств. Если клиент хочет не платить по жилищному кредиту несколько месяцев и использовать эти деньги для путешествий, это неприемлемо с точки зрения банка. Платежный отпуск все же предназначен для того, чтобы помочь в финансово сложные периоды.