ЭКСПЕРТ | Можно ли оформить отсрочку, если долги уже появились, или Часто задаваемые вопросы о платежном отпуске

В случае с жилищным кредитом при наличии задолженности можно оформить отсрочку платежей по основной части задним числом.

Могу ли я оформить отсрочку платежей в случае, если долги уже появились?

Плата за оформление платежного отпуска по жилищному кредиту согласно прейскуранту. Плата за изменение будет списана со счета клиента после подписания изменения договора.

Сколько стоит отсрочка платежей и как за нее заплатить?

При оформлении отсрочки платежей по малому кредиту подписывается новый договор, и это можно сделать удаленно.

В случае с жилищным кредитом и лизингом соглашение об изменении условий не оформляется, если иные пункты договора не меняются и все получатели кредита подписали заявление об отсрочке платежей либо отправили заявление об этом через свой интернет-банк. Новый график платежей передается клиенту через интернет-банк или по электронной почте.

Надо ли мне заново подписывать договоры в связи с оформлением отсрочки платежей и можно ли сделать это удаленно?

При оформлении отсрочки платежей по малому кредиту процентная ставка не меняется, если у клиента не возникли задолженности при обслуживании займа.

В случае с договорами о лизинге продление срока рассматривается в индивидуальном порядке, и решение принимается в каждом конкретном случае отдельно.

В случае отсрочки платежей по малому кредиту срок договора можно продлить так, что его максимальный период вместе с отсрочкой составит 72 месяца.

Срок договора о жилищном кредите можно продлить на время отсрочки платежей, а при необходимости и на более длительный срок. При этом максимальным сроком может быть момент 75-летия получателя кредита.

При наличии задолженности по малому кредиту для оформления отсрочки платежей необходимо сначала погасить сопутствующие требования (проценты, пеню, плату за обслуживание и расходы по взысканию). Для этого клиенту выставляется соответствующий счет.

Предварительным условием для удовлетворения ходатайства об отсрочке платежей по лизингу является отсутствие задолженности. Если она уже возникла, советуем незамедлительно связаться с банком, чтобы вместе найти наиболее подходящее решение.

Если у меня несколько договоров о кредите или лизинге, надо ли мне подавать заявления об отсрочке платежей в отношении каждого из них в отдельности?

Если у вас оформлен жилищный кредит, малый кредит и лизинг, то в отношении всех договоров надо подать отдельные заявления.

Если же у вас, к примеру, два договора о лизинге, то достаточно подать одно заявление, в котором указываются номера обоих договоров, если отсрочку платежей необходимо получить по каждому из них.

Важно ли, сколько времени прошло с момента получения кредита? Например, кредит был взят в январе, а в феврале у человека уже возникают трудности и он хочет оформить платежный отпуск.

Если бы такая ситуация возникла, это означало бы, что в процессе кредитования при оценке платежеспособности клиента было дано недостаточно информации. При оценке кредитоспособности мы проверяем, чтобы обязательства клиента составляли бы до 50% от его дохода. А расчет платежеспособности мы делаем с запасом процентов, чтобы клиент мог справиться с выплатами по кредиту даже в случае повышения Еврибора. Нынешняя ситуация – яркий тому пример.