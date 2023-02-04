О чем нельзя забывать во время ремонта ванной, чтобы не пришлось все переделывать

1. Продумайте планировку

Сделайте план помещения и решите, как расположить мебель и сантехнику. На этом же этапе запланируйте системы хранения.

Используйте для хранения ниши и подвесьте шкафы и полки, чтобы оптимизировать пространство.

4 дельных совета от профи

75 см — такое расстояние должно быть между сантехникой и стеной или дверью;

до 30 см должно оставаться между ванной (душевой) и раковиной;

перед унитазом должно быть не менее 50 см свободного пространства, а слева и справа — 35–45 см;

идеальный размер душевой — 90 на 90 см.

2. Учитывайте эргономику

Не забывайте об эргономике — она определяет удобство и комфорт всех домочадцев.

На что нужно обратить внимание?

рекомендуемая высота умывальника — от 80 до 110 см . Такой же должна быть и высота столешницы в ванной;

не ставьте раковину в угол — человеку должно быть удобно наклониться над ней, оставьте расстояние от края раковины до стены не меньше 55 см;

держатель для бумаги — мало кто задумывается о том, как будет удобно до него достать. Эксперты отвечают: повесьте его впереди от края унитаза на расстоянии 20–30 см и на высоте 60–70 см;

оставьте минимум 70 см свободного расстояния, не занятого шкафами и сантехникой;

от ванны или душа до вешалки с полотенцами оставьте от 70 до 90 см, чтобы было удобно дотянуться рукой.

3. Выберите технику заранее

Современная техника делает жизнь проще и комфортнее, не отказывайтесь от нее из-за недостатка квадратных метров.

4. Сделайте гидроизоляцию

Эксперты рекомендуют класть гидроизолирующий материал по всему полу с заходом на стены на 10–15 см. Из-за разной укрывной способности материала понадобится 2–3 слоя.

Не забудьте изолировать углы — довольно часто между стеной и полом возникают трещины, через которые влага попадает в соседние комнаты.

5. И вентиляцию помещения

Современные системы монтируют вместе с отделкой стен и потолка: в воздуховод устанавливают вентилятор и датчик влажности, он включается сам, как только уровень влажности повышается.

6. Не забудьте оставить инспекционные люки