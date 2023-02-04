Ремонт и стройка
04.02.2023, 16:00

О чем нельзя забывать во время ремонта ванной, чтобы не пришлось все переделывать

 
ФОТО: LStockStudio | Shutterstock

INMYROOM делится мнениями экспертов и важными советами, которые помогут сделать ремонт ванной комнаты качественным, а интерьер — удобным.

1. Продумайте планировку

Сделайте план помещения и решите, как расположить мебель и сантехнику. На этом же этапе запланируйте системы хранения.

Используйте для хранения ниши и подвесьте шкафы и полки, чтобы оптимизировать пространство.

4 дельных совета от профи

  • 75 см — такое расстояние должно быть между сантехникой и стеной или дверью;

  • до 30 см должно оставаться между ванной (душевой) и раковиной;

  • перед унитазом должно быть не менее 50 см свободного пространства, а слева и справа — 35–45 см;

  • идеальный размер душевой — 90 на 90 см.

2. Учитывайте эргономику

Не забывайте об эргономике — она определяет удобство и комфорт всех домочадцев.

На что нужно обратить внимание?

  • рекомендуемая высота умывальника — от 80 до 110 см. Такой же должна быть и высота столешницы в ванной;

  • не ставьте раковину в угол — человеку должно быть удобно наклониться над ней, оставьте расстояние от края раковины до стены не меньше 55 см;

  • держатель для бумаги — мало кто задумывается о том, как будет удобно до него достать. Эксперты отвечают: повесьте его впереди от края унитаза на расстоянии 20–30 см и на высоте 60–70 см;

  • оставьте минимум 70 см свободного расстояния, не занятого шкафами и сантехникой;

  • от ванны или душа до вешалки с полотенцами оставьте от 70 до 90 см, чтобы было удобно дотянуться рукой.

3. Выберите технику заранее

Современная техника делает жизнь проще и комфортнее, не отказывайтесь от нее из-за недостатка квадратных метров.

4. Сделайте гидроизоляцию

Эксперты рекомендуют класть гидроизолирующий материал по всему полу с заходом на стены на 10–15 см. Из-за разной укрывной способности материала понадобится 2–3 слоя.

Не забудьте изолировать углы — довольно часто между стеной и полом возникают трещины, через которые влага попадает в соседние комнаты.

5. И вентиляцию помещения

Современные системы монтируют вместе с отделкой стен и потолка: в воздуховод устанавливают вентилятор и датчик влажности, он включается сам, как только уровень влажности повышается.

6. Не забудьте оставить инспекционные люки

Они необходимы для быстрого доступа к водопроводным счетчикам, стоякам воды и канализации.

7. Решите, нужен ли „теплый пол“

Монтаж проводов делают на этапе выравнивания пола, потому что кабель и датчик системы нужно уложить под бетонную стяжку.

Продумайте размещение розетки и выключателя „теплого пола“: розетку лучше вынести в коридор, а выключатель разместить на стене как можно ниже, чтобы было удобно включить даже ребенку.

8. Продумайте сценарии освещения

Запланируйте несколько световых сценариев. Например, общий свет, подсветка в зоне ванны (душевой) и над зеркалом.

В „мокрых“ зонах нужны светильники с влагозащитой.

9. И электрику

Продумайте ваши бытовые сценарии: где вы пользуетесь феном? Нужна ли розетка под электробритву? И запланируйте розетки и выключатели в нужных местах.

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