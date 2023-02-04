О чем нельзя забывать во время ремонта ванной, чтобы не пришлось все переделывать
1. Продумайте планировку
Сделайте план помещения и решите, как расположить мебель и сантехнику. На этом же этапе запланируйте системы хранения.
Используйте для хранения ниши и подвесьте шкафы и полки, чтобы оптимизировать пространство.
4 дельных совета от профи
75 см — такое расстояние должно быть между сантехникой и стеной или дверью;
до 30 см должно оставаться между ванной (душевой) и раковиной;
перед унитазом должно быть не менее 50 см свободного пространства, а слева и справа — 35–45 см;
идеальный размер душевой — 90 на 90 см.
2. Учитывайте эргономику
Не забывайте об эргономике — она определяет удобство и комфорт всех домочадцев.
На что нужно обратить внимание?
рекомендуемая высота умывальника — от 80 до 110 см. Такой же должна быть и высота столешницы в ванной;
не ставьте раковину в угол — человеку должно быть удобно наклониться над ней, оставьте расстояние от края раковины до стены не меньше 55 см;
держатель для бумаги — мало кто задумывается о том, как будет удобно до него достать. Эксперты отвечают: повесьте его впереди от края унитаза на расстоянии 20–30 см и на высоте 60–70 см;
оставьте минимум 70 см свободного расстояния, не занятого шкафами и сантехникой;
от ванны или душа до вешалки с полотенцами оставьте от 70 до 90 см, чтобы было удобно дотянуться рукой.
3. Выберите технику заранее
Современная техника делает жизнь проще и комфортнее, не отказывайтесь от нее из-за недостатка квадратных метров.
4. Сделайте гидроизоляцию
Эксперты рекомендуют класть гидроизолирующий материал по всему полу с заходом на стены на 10–15 см. Из-за разной укрывной способности материала понадобится 2–3 слоя.
Не забудьте изолировать углы — довольно часто между стеной и полом возникают трещины, через которые влага попадает в соседние комнаты.
5. И вентиляцию помещения
Современные системы монтируют вместе с отделкой стен и потолка: в воздуховод устанавливают вентилятор и датчик влажности, он включается сам, как только уровень влажности повышается.
6. Не забудьте оставить инспекционные люки
Они необходимы для быстрого доступа к водопроводным счетчикам, стоякам воды и канализации.
7. Решите, нужен ли „теплый пол“
Монтаж проводов делают на этапе выравнивания пола, потому что кабель и датчик системы нужно уложить под бетонную стяжку.
Продумайте размещение розетки и выключателя „теплого пола“: розетку лучше вынести в коридор, а выключатель разместить на стене как можно ниже, чтобы было удобно включить даже ребенку.
8. Продумайте сценарии освещения
Запланируйте несколько световых сценариев. Например, общий свет, подсветка в зоне ванны (душевой) и над зеркалом.
В „мокрых“ зонах нужны светильники с влагозащитой.
9. И электрику
Продумайте ваши бытовые сценарии: где вы пользуетесь феном? Нужна ли розетка под электробритву? И запланируйте розетки и выключатели в нужных местах.