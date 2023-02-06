Как создать интерьер, который не выйдет из моды: 5 идей(1)
Для многих владельцев дом или квартира — это инвестиция. Необязательно в экономическом плане: это инвестиции в свое состояние, в самоощущение. Дом — это больше, чем жилье, это пространство для жизни и отдыха, комфорта, источник моральных сил. И, естественно, мы хотим вложиться в это пространство один раз, а потом только поддерживать уют и красоту, пишет INMYROOM.
О том, какой интерьер останется актуальным на долгие годы, как создать обстановку, которая не надоест, рассказала архитектор Наталья Щетинина.
1. Натуральные материалы будут актуальны всегда
Дерево и камень — вечные ценности. Хорошая массивная доска на полу, мрамор на стенах, покраска в отделке интерьеров остаются надолго. Качественные материалы в профессиональной обработке и мастерской укладке прослужат долгие годы. Если бюджет не позволяет использовать первоклассный мрамор в отделке, его можно заменить на более бюджетный материал — например, на керамогранит с имитацией камня. А вместо массивной доски — использовать инженерную.
2. Делайте ставку на культовые вещи
Существуют базовые, но одновременно с этим вечно актуальные вещи — как в гардеробе, так и в интерьере. Такие, как черное платье от Коко Шанель. В мире интерьерного дизайна есть свои иконы: например, одно из самых узнаваемых кресел в мире — Eames Lounge Chair, созданное американскими дизайнерами-модернистами Чарльзом и Рэем Имзами еще в 1956 году. Отлично смотрится в интерьере и сегодня.
3. Предметы искусства — вне времени
Интерьер не требует большого количества живописи, фоторабот, но с ними обстановка становится завершенной. Само пространство лучше сделать более нейтральным. Ведь яркие детали, орнаменты, принты и дикие цвета интерьеров хороши только для сбора лайков в соцсетях и уместны, скорее, на выставочных стендах, чем в жилых интерьерах.
4. Пусть будет немного золота
Золотые элементы отлично смотрятся в интерьере. Витальность солнечно-золотистого цвета незаменима для создания интерьеров, которые ассоциируются с радостью, жизнью и гармонией. Имейте в виду, что в интерьерах золотистых оттенков мы тоже выглядим более привлекательными и посвежевшими.
5. Ставка на белый цвет
В старинных музеях и новейших современных зданиях интерьеры не случайно выкрашены в белый цвет — это лучший фон для предметов интерьера и искусства. Например, мастерские модного дома Pucci, расположенные в особняках, принадлежащих этой знаменитой фамилии многие века, выкрашены в белый. Используйте белый у себя дома и не прогадаете.
Белый сочетается со всеми другими цветами. Так, например, добавление золотых деталей сделает интерьеры нарядными. Цветные сочные элементы заявят о неординарности личности владельца. А темные предметы мебели и отделки привнесут в обстановку строгость или даже драму.