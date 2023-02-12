Полезные советы
12.02.2023, 09:50

ВИДЕО | Как быстро получить сок из граната. Старый проверенный способ

 
ФОТО: Pixabay

Должно быть, многих из нас ещё в детстве родители научили этому простому трюку с гранатом. Если вы ещё этого не знаете, обязательно воспользуйтесь им!

Прежде всего, нужно выбрать спелый гранат. Положить его ребром на ровную поверхность и, надавливая ладошкой сверху, катать в разные стороны. Будет слышен характерный хруст — продолжаем катать со всех сторон до тех пор, пока хруст не исчезнет.

В конце концов, гранат становится очень мягким под толстой кожурой.

Делаем аккуратный надрез ножом и выдавливаем сок в стакан — это очень просто!

Вот как легко и просто получить гранатовый сок без дополнительных приспособлений. А из оставшихся семечек можно сварить компот или съесть просто так!

Подробнее о том, как быстро и просто выдавить сок из граната, смотрите в видео!

Источник: daybook.info

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