ВИДЕО | Как быстро получить сок из граната. Старый проверенный способ
Должно быть, многих из нас ещё в детстве родители научили этому простому трюку с гранатом. Если вы ещё этого не знаете, обязательно воспользуйтесь им!
Прежде всего, нужно выбрать спелый гранат. Положить его ребром на ровную поверхность и, надавливая ладошкой сверху, катать в разные стороны. Будет слышен характерный хруст — продолжаем катать со всех сторон до тех пор, пока хруст не исчезнет.
В конце концов, гранат становится очень мягким под толстой кожурой.
Делаем аккуратный надрез ножом и выдавливаем сок в стакан — это очень просто!
Вот как легко и просто получить гранатовый сок без дополнительных приспособлений. А из оставшихся семечек можно сварить компот или съесть просто так!
Подробнее о том, как быстро и просто выдавить сок из граната, смотрите в видео!
Источник: daybook.info