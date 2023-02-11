„Люди с утра вереницей шли смотреть эту квартиру!“: продавцы и покупатели недвижимости играют с друг другом в кошки-мышки

Я наслышан обо всех этих новостях об остывании рынка недвижимости, увеличивающихся сроках продаж и баснословных интресах, так как всю осень и зиму наблюдаю за рынком. Но в одно январское утро этого года как будто ничего этого не существовало. Через 15 минут после моего постукивания по стенам, проверки труб и просмотра планов дома, в продаваемую по цене спального района квартиру в центре Таллинна зашли следующие гости, которые задали практически те же вопросы, что и я. Через 10 минут у маклера снова зазвонил телефон – на улице ждала следующая гостья. Я почувстовал себя как в музее, где для нас проводили экскурсию – мы вчетвером спустились в подвал и продавец показал нам кладовку, как некий безусловный бонус к уже очень хорошему предложению. Изнеженный и избалованный новостями о неких уступках, которые якобы могут сделать продавцы, я ощутил себя в совершенно противоположной ситуации - ситуации серьезной конкуренции, где этот лакомый кусочек на первом этаже в центре Таллинна интересовал многих. Так где же это пресловутое остывание рынка?