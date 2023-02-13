ФОТО | Бывший зерновой элеватор в Таллинне перестроят в многоквартирный дом

Старейшина Нымме Кармо Кури отметил, что в качестве положительных примеров проекта можно привести сохранение элеватора Хийу, как местного символа, и комплексное решение, соединяющее Пярнуское шоссе с сетью троп здоровья ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ. „В проекте элеватора Хийу также необходимо учитывать его расположение в удобном с точки зрения логистики месте, благоприятствующем альтернативным способам перемещения. Это дает хорошую возможность спланировать парковки таким образом, чтобы они как можно меньше нагружали транспортную сеть района“, - сказал Кармо Кури.

„Элеватор имеет символическую ценность, это своеобразный маяк Хийу. Вместо того, чтобы снести его, мы сохраним объем и высоту элеватора, создавав на его верхнем этаже общественное пространство с видом на Старый город и море. Оригинальные конструкции и промышленный дух останутся, но будут представлены в новом качестве и с новой целью“, - рассказал партнер КОКО Райво Котов.

Развитием зоны элеватора Хийу занимается компания Reterra. Помимо символической ценности здания элеватора и его расположения, результат сделает уникальным на 100% экологичный подход. „Мы стараемся оставить в процессе строительства как можно меньший экологический след. Будем использовать существующий каркас, вырезанные из элеватора бетонные плиты будут использоваться при укладке дорог, а оставшийся материал станет наполнителем или пойдет на переработку“, - сказал руководитель Reterra Рейго Рандметс.

Согласно плану, 30% площади проекта поделены на коммерческие и общественные зоны, а 70% используются для создания жилья. На первом и последнем этажах элеватора запланированы коммерческие помещения, где также планируется создание уникальной зоны с ресторанами или предприятиями обслуживания. На остальных этажах будут квартиры, а под зданием появится парковка. Имеющееся укрытие гражданской обороны рядом с элеватором планируется сохранить и ввести в эксплуатацию.