ФОТО | Бывший зерновой элеватор в Таллинне перестроят в многоквартирный дом(3)
В архитектурном конкурсе в отношении территории элеватора, расположенного в Хийу, в таллиннском районе Нымме, победила работа фирмы KOKO arhitektid. По проекту бывшая промышленная зона приобретет новый облик и станет центром притяжения района, причем нынешняя структура здания элеватора будет сохранена.
Старейшина Нымме Кармо Кури отметил, что в качестве положительных примеров проекта можно привести сохранение элеватора Хийу, как местного символа, и комплексное решение, соединяющее Пярнуское шоссе с сетью троп здоровья ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ. „В проекте элеватора Хийу также необходимо учитывать его расположение в удобном с точки зрения логистики месте, благоприятствующем альтернативным способам перемещения. Это дает хорошую возможность спланировать парковки таким образом, чтобы они как можно меньше нагружали транспортную сеть района“, - сказал Кармо Кури.
„Элеватор имеет символическую ценность, это своеобразный маяк Хийу. Вместо того, чтобы снести его, мы сохраним объем и высоту элеватора, создавав на его верхнем этаже общественное пространство с видом на Старый город и море. Оригинальные конструкции и промышленный дух останутся, но будут представлены в новом качестве и с новой целью“, - рассказал партнер КОКО Райво Котов.
Развитием зоны элеватора Хийу занимается компания Reterra. Помимо символической ценности здания элеватора и его расположения, результат сделает уникальным на 100% экологичный подход. „Мы стараемся оставить в процессе строительства как можно меньший экологический след. Будем использовать существующий каркас, вырезанные из элеватора бетонные плиты будут использоваться при укладке дорог, а оставшийся материал станет наполнителем или пойдет на переработку“, - сказал руководитель Reterra Рейго Рандметс.
Согласно плану, 30% площади проекта поделены на коммерческие и общественные зоны, а 70% используются для создания жилья. На первом и последнем этажах элеватора запланированы коммерческие помещения, где также планируется создание уникальной зоны с ресторанами или предприятиями обслуживания. На остальных этажах будут квартиры, а под зданием появится парковка. Имеющееся укрытие гражданской обороны рядом с элеватором планируется сохранить и ввести в эксплуатацию.
Возле центральной площади, которая находится к востоку от элеватора со стороны Пярнуского шоссе, расположится общественное здание, представляющее собой зал, где будут проходить различные мероприятия, тренинги и т.д. С этим зданием связана и одна сохранившаяся башня. Вокруг элеватора, с севера и юга, на следующих этапах планируется построить невысокие трехэтажные многоквартирные дома с 2–4 квартирами на каждом этаже и просторными террасами.
Район элеватора Хийу был построен после Второй мировой войны, а его самым высоким зданием стал стройный элеватор, который сегодня утратил свое предназначение. Район граничит с локомотивным депо железной дороги Морской крепости Петра Великого. Перемены в районе уже начались – вместо узкоколейной железной дороги появилась пешеходная и велосипедная дорожка, а недавно по соседству открылись школа Святого Иоанна и детский сад.