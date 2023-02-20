ОПРОС | Разговоры с собой и растениями - странные вещи, которые жители Эстонии делают дома
Дом — это место, где вы можете почувствовать себя самим собой. Опрос IKEA показал, что каждый третий житель Эстонии разговаривает дома сам с собой, а молодые люди делают вид, что им есть чем заняться дома, чтобы не выходить на улицу.
Ежегодный глобальный опрос IKEA „Домашняя жизнь“ показал, что времена социальной и экономической нестабильности заставляют людей больше ценить важность дома, как безопасного места. Двое из трех жителей Эстонии считают, что их дом сейчас вызывает у них больше положительных эмоций, чем в то же время в прошлом году. В глобальном масштабе этот же показатель составляет четыре человека из десяти.
Маленькая невинная ложь
Для многих людей в Эстонии дом — это место, где они хотят проводить больше времени. В прошлом году почти каждый четвертый житель Эстонии делал вид, что у него есть домашние дела, тогда как на самом деле он просто хотел остаться дома, а не выходить на улицу. Молодые люди, в возрасте 18–34 лет, чаще делали вид, что у них есть домашние дела - 37%.
Как мы проводим время дома? Исследование IKEA показало, что помимо отдыха и занятий своими хобби, мы также получаем удовольствие от разговоров с самими собой и нашими комнатными растениями. Выяснилось, что каждый третий житель Эстонии разговаривает сам с собой, когда остается дома один. Более того, жители Эстонии в 1,5 раза чаще разговаривают со своими растениями, чем жители остального мира.
Время от времени разговаривать с самим собой и своими растениями — скорее положительный знак. По словам психолога Риты Рятсепп, разговор с самим собой имеет терапевтический эффект, а возможность чувствовать себя свободно дома полезна для нашего психического благополучия. „Когда человек разговаривает сам с собой или со своими растениями, это показывает, что он чувствует себя дома в безопасности и комфортно. Ведь в мыслях мы постоянно разговариваем сами с собой, а в публичном пространстве внимательно следим за тем, какими мыслями делимся с другими. Однако дома фильтр исчезает, поэтому мы можем громко разговаривать с собой, нашими растениями или даже с плитой, чтобы испечь хороший пирог,“- сказала Рятсепп. Она добавила, что слушая свой внутренний голос, можно решить многие проблемы.
Значимость дома растет
Из-за подорожания жизни многие люди проводят дома больше времени, чем раньше, чтобы сэкономить. Каждый второй житель Эстонии считает, что рост стоимости жизни отрицательно скажется на хобби и увлечениях вне дома. „Из-за пандемии многие из нас надолго закрылись в своих домах. По мнению большинства людей, времени заниматься своими интересами вне дома, было недостаточно. В целях экономии средств, вероятно, снова будем проводить больше времени дома, из-за чего мы можем обнаружить недостатки своего жилья, не соответствующие нашим желаниям и потребностям,“- сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Многие жители Эстонии считают, что подорожание жизни негативно влияет на ремонтные работы дома. По словам психолога Риты Рятсепп, инвестиции в жилье во многих случаях зависят от приоритетов людей.“Если дом — это место, где вы проводите большую часть своего времени, занимаетесь своими хобби или проводите время со своими близкими, то создание идеального дома для себя — очевидный приоритет. Это означает, что люди готовы вкладывать свое время и ресурсы, чтобы сделать свой дом идеальным,“- сказала Рятсепп.
Дом как источник духовного благополучия
Исследование „Домашняя жизнь“ также показало, что, когда дом отражает нашу индивидуальность, мысчитаем его источником душевного благополучия. Но только семь из десяти жителей Эстонии считают, что дом отражает их личность.
Наша личность может отражаться как в вещах, которыми мы владеем, так и в том, как мы их расставляем. „Особенности дома, отражающие нашу индивидуальность, включают в себя достаточно места для наших потребностей и интересов (43%), людей, с которыми мы живем (41%), и вещей, которые помогают вспомнить хорошее (31%). Все это имеет ключевое значение для дома и не только в Эстонии, но и во всем мире,“- говорит дизайнер интерьеров IKEA.
По словам Кастро, дизайн интерьера может создать пространство для вещей, которые мы любим. Можно предпринять простые шаги, чтобы сделать дом лучшим отражением того, кто мы есть. „Подумайте о дизайне интерьера вашего дома в долгосрочной перспективе, а не сосредотачивайтесь на том, что сейчас в моде. Таким образом, вы можете создать дом, который лучше отражает вашу индивидуальность. Есть много способов поставить важные предметы на почетное место и использовать пространство так, чтобы это отражало нашу индивидуальность. Многолетний опыт проведения опроса „Домашняя жизнь“ подтвердил, что чем лучше мы чувствуем себя дома, тем лучше мы чувствуем себя в любом другом месте,“- сказал Кастро.
По мнению психолога, создавая для себя безопасное и комфортное жилье, следует начать с понимания функции дома. „Это место, куда вы приходите только переночевать или проводите большую часть своего свободного времени? В какой комнате вам нравится проводить больше всего времени и что вам нравится там делать? Дом должен быть местом, где ты чувствуешь себя самим собой. Поэтому при создании дизайна домашнего интерьера вы должны в первую очередь ориентироваться на то, что для вас важно и что соответствует вашим ценностям,“- говорит Рятсепп.
Исследование IKEA „Домашняя жизнь“ — одно из самых крупных и специальных исследований в мире, посвященных домашней жизни. Каждый год оно дает уникальное представление о том, как выглядит сейчас домашняя жизнь.