Миллионные убытки: производитель модульных домов сокращает штат

На прошлой неделе производственно-строительные компании Akso-Haus OÜ и Akso-Haus Tuumik OÜ подали в Кассу по безработице предварительное уведомление о сокращении 10 и 13 сотрудников соответственно.

Хотя в качестве причины была указана ликвидация фирмы, официально она не начата. Обе компании принадлежат Grato Holding OÜ и занимаются производством модульных домов.

Ärigeenius обратился за комментарием к членам правления компании, однако те были немногословны. Более того, через несколько часов после разговора с журналистами сменилось все правление Akso-Haus Tuumik OÜ.