СОВЕТ ЭКСПЕРТА | Как увеличить стоимость сдаваемой в аренду недвижимости

По словам Эвелин Рахкема , менеджера по продажам кредитов и карт Inbank, при улучшении сдаваемой в аренду недвижимости стоит тщательно продумать, насколько окупятся инвестиции в течение длительного периода времени и целесообразно использовать уже имеющиеся средства или стоит рассмотреть возможность банковского финансирования.«Небольшие расходы в несколько сотен евро разумно оплатить сразу или рассрочить, например, с помощью платёжного решения „покупайте сразу, платите позже“ на три месяца.Рассрочка оплаты с помощью этого решения не требует дополнительных плат и позволяет избежать ситуации, когда вам приходится расходовать большую сумму сразу в течение одного месяца. С другой стороны, для более крупных расходов, начиная с нескольких тысяч евро, стоит рассмотреть возможность взять ремонтный кредит с фиксированной процентной ставкой“, – пояснила Рахкема.

По словам профессионального маклера по недвижимости, есть два основных способа повысить стоимость сдаваемой в аренду недвижимости – небольшие улучшения или полное обновление.«Иногда достаточно просто покрасить стены и сделать хорошую генеральную уборку, чтобы придать более свежий вид сдаваемому в аренду помещению. С другой стороны, иногда необходимо сделать более крупные инвестиции, например, заменить пол, кухонную мебель или отремонтировать ванную комнату“, – рассказывает Линдеманн. Она добавила, что хорошо продуманные элементы дизайна интерьера, вызывающие позитивные эмоции, также помогают создать ощущение настоящего дома в сдаваемом в аренду помещении.

По словам Аннели Линдеманн , профессионального маклер а по недвижимости из бюро Maakri фирмы Uus Maa, в случае с приобретаемой для сдачи в аренду недвижимость ю очень важно её состояние, поскольку от этого зависит как стоимость аренды, так и скорость поиска подходящего аренда тора. „Поиск арендатора для недвижимости уставшего и изношенного вида может занять много времени, потому что арендаторы предпочитают аккуратные, чистые, беспроблемные и достаточно современные арендные площади. Арендаторы с большей вероятностью останутся дольше в арендованных помещениях в хорошем состоянии со всеми удобствами“, – сказала Линдеманн.

Рахкема подчеркнула, что ремонтный кредит Inbank имеет фиксированную процентную ставку, а это означает, что дальнейший рост Euribor никоим образом не повлияет на него.«Ежемесячный платёж одинаков на протяжении всего периода кредита, что облегчает потребителю управление своими денежными потоками. В том числе можно рассчитать, покрывает ли цена аренды инвестиции, сделанные за счёт кредита“, – добавила Рахкема.Ремонтный кредит можно использовать для обустройства дома, покупки строительных материалов и оплаты ремонтных работ.

Какие факторы больше всего увеличивают арендную плату?

Стены и полы – жильцам важно, чтобы и стены, и полы смотрелись свежими и были чистыми.Это помогает создать общий более свежий вид.

Приличная кухня с современной техникой – стоит критически взглянуть на состояние кухни и бытовой техники. Арендаторы предпочитают современные решения, такие как посудомоечная машина и достаточно вместительную кладовку для хранения вещей.

Корректно выглядящая ванная комната – самое главное, чтобы ванная была чистой и оборудована всем необходимым для повседневных процедур по уходу за собой.

Кровать с приличным матрасом и затемняющие шторы – хороший матрас и затемняющие шторы или рулонные шторы в спальне ценятся всё больше.

Диван-кровать в гостиной – диван-кровать в гостиной часто бывает полезен для приёма гостей.

Много места в шкафах – у каждого есть вещи для хранения в шкафах. Чем больше в доме шкафов, как в гостиной, спальне, так и в прихожей, тем лучше.

Дворовая территория и терраса – в случае приобретения частного дома или части дома с целью сдачи в аренду, стоит привести в порядок дворовую территорию, террасу и, при необходимости, улучшить внешний вид дома.

Решения по повышению энергоэффективности – очень большую роль в формировании цены аренды играют сопутствующие расходы на недвижимость. Технические решения, которые помогают арендатору поддерживать ежемесячные расходы на разумном уровне, будут выгодны в долгосрочной перспективе.

Кроме того, иногда можно изменить планировку помещения, сделав больше комнат, что может способствовать повышению арендной платы.

Профессиональный маклер по недвижимости из офиса Maakri фирмы Uus Maa подчёркивает, что дополнительные инвестиции, связанные с недвижимостью, предназначенной для сдачи в аренду, должны быть тщательно продуманы. „Если сдаваемая в аренду недвижимость находится в районе, где арендные платы низкие, обновление может не иметь такого большого влияния, как ожидалось. Также нецелесообразно браться за капитальный ремонт объекта, который уже находится в хорошем состоянии, так как и эта инвестиция может себя не оправдать“, – пояснила Линдеманн.