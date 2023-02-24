Банк: тенденция такова, что этой весной недвижимость может подешеветь
Средний размер жилищного кредита, выданного Luminor в 2022 году, вырос до 140 000 евро, а собственное финансирование клиентов составило в среднем четверть от суммы кредита. Однако, по словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, цены на недвижимость и количество кредитных сделок в настоящее время имеют тенденцию к снижению, но он считает, что это не кризис, а коррекция на рынке недвижимости после бума.
„Для молодого человека выход на рынок недвижимости за десять лет стал примерно вдвое дороже. Если сравнивать Эстонию с Латвией и Литвой, то в Эстонии у людей самые высокие ипотечные кредиты и связанные с ними платежи, а также более высокая стоимость жилья“, – сказал Ребане. „Хотя, с одной стороны, наши зарплаты тоже несколько выше, с другой – именно долговое бремя больше всего влияет на способность жителей Эстонии справляться с ситуацией, особенно из-за давления растущей ставки Euribor. Это, в свою очередь, сказывается на количестве заявок на кредиты, которое в последние месяцы сократилось примерно на пятую часть по сравнению с обычным периодом“.
Количество сделок с недвижимостью уже начало падать во второй половине 2022 года, так как люди стали откладывать покупку недвижимости в ожидании, что она скоро подешевеет. „Учитывая, что мы находимся в нисходящем ценовом тренде, похоже, что этой весной недвижимость подешевеет. Например, цены на старые дома в основных районах уже упали на одну пятую, – добавил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.
Что касается новых проектов, то мы видим, что циклы продаж становятся длиннее. По мере того как рынок строительства и девелопмента успокаивается, предложение в этом сегменте будет сокращаться, и поэтому, по оценкам Ребане, цены на новые объекты снизятся на пять-десять процентов. Если речь идет о проекте, который не был завершен при нынешних очень высоких ценах на строительство, то здесь также есть больше возможностей для маневра с точки зрения стоимости.
Конечно, цены и рост стоимости также повлияют на аренду недвижимости. Поскольку ставка Euribor значительно выросла, в некоторых случаях арендные платежи не будут покрывать выплаты по жилищному кредиту. Это особенно актуально для тех, кто купил квартиру для сдачи в аренду в последние несколько лет. „Доходность от аренды стала рекордно низкой. Но опять же, это не катастрофа, потому что в долгосрочной перспективе все цены все равно будут расти, в том числе и цены на аренду. В какой-то момент они, вероятно, снова перевесят платежи по кредитам“, – говорит Ребане.
Если во время коронакризиса люди хотели поменять меньшую квартиру на большую, чтобы иметь место для домашнего офиса, или даже купить загородный дом, то теперь это уже не стоит на повестке дня. По словам Ребане, загородный дом стал роскошью, и вряд ли этой весной будет большой бум покупки загородных домов или коттеджей. По мере роста расходов люди будут более критично смотреть на свои потребности в жилой площади, и недвижимость снова станет более рациональной и меньшей по размеру.