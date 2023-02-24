Банк: тенденция такова, что этой весной недвижимость может подешеветь

„Для молодого человека выход на рынок недвижимости за десять лет стал примерно вдвое дороже. Если сравнивать Эстонию с Латвией и Литвой, то в Эстонии у людей самые высокие ипотечные кредиты и связанные с ними платежи, а также более высокая стоимость жилья“, – сказал Ребане. „Хотя, с одной стороны, наши зарплаты тоже несколько выше, с другой – именно долговое бремя больше всего влияет на способность жителей Эстонии справляться с ситуацией, особенно из-за давления растущей ставки Euribor. Это, в свою очередь, сказывается на количестве заявок на кредиты, которое в последние месяцы сократилось примерно на пятую часть по сравнению с обычным периодом“.

Количество сделок с недвижимостью уже начало падать во второй половине 2022 года, так как люди стали откладывать покупку недвижимости в ожидании, что она скоро подешевеет. „Учитывая, что мы находимся в нисходящем ценовом тренде, похоже, что этой весной недвижимость подешевеет. Например, цены на старые дома в основных районах уже упали на одну пятую, – добавил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.

Что касается новых проектов, то мы видим, что циклы продаж становятся длиннее. По мере того как рынок строительства и девелопмента успокаивается, предложение в этом сегменте будет сокращаться, и поэтому, по оценкам Ребане, цены на новые объекты снизятся на пять-десять процентов. Если речь идет о проекте, который не был завершен при нынешних очень высоких ценах на строительство, то здесь также есть больше возможностей для маневра с точки зрения стоимости.