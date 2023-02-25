Долговое бремя: застройщики могут быть вынуждены выставить недвижимость на быструю продажу

Äripäev проанализировал долги одиннадцати застройщиков и нашел компании, у которых, похоже, больше причин для беспокойства, чем у других.

Стоимость растет, покупатель не готов

„По понятным причинам повышение Euribor не способствует строительству и девелопменту недвижимости в целом“, — заявил генеральный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

Генеральный директор Nordecon Герд Мюллер соглашается: финансовые затраты компаний по существующим кредитам как в прошлом году, так и в этом вырастут из-за повышения базовых процентных ставок.

Поскольку сектор жилой недвижимости и работающие в нем компании сегодня представляют больший риск для банков во всем мире, вдобавок к Euribor вырастут и маржи риска, связанные с кредитами, уверена финансовый директор Bonava Baltics Марет Вяльяотс: „Они зависят от банковской оценки рисков как для отрасли, так и для конкретной фирмы“.