Долговое бремя: застройщики могут быть вынуждены выставить недвижимость на быструю продажу(7)
Euribor растет, новые кредиты дороже прежних, но в то же время падает цена на недвижимость, а вместе с ней и стоимость нераспроданного. Глава Merko Ehitus Андрес Тринк считает, что не все застройщики могут дождаться восстановления спроса на рынке недвижимости, а терпение некоторых кредиторов скоро закончится, пишет dv.ee.
Äripäev проанализировал долги одиннадцати застройщиков и нашел компании, у которых, похоже, больше причин для беспокойства, чем у других.
Стоимость растет, покупатель не готов
„По понятным причинам повышение Euribor не способствует строительству и девелопменту недвижимости в целом“, — заявил генеральный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
Генеральный директор Nordecon Герд Мюллер соглашается: финансовые затраты компаний по существующим кредитам как в прошлом году, так и в этом вырастут из-за повышения базовых процентных ставок.
Поскольку сектор жилой недвижимости и работающие в нем компании сегодня представляют больший риск для банков во всем мире, вдобавок к Euribor вырастут и маржи риска, связанные с кредитами, уверена финансовый директор Bonava Baltics Марет Вяльяотс: „Они зависят от банковской оценки рисков как для отрасли, так и для конкретной фирмы“.