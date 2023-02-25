От „посудомойки“ до древнего холодильника. Почему старые способы экономии энергии больше не работают

По мнению автора статьи, первое, что нужно сделать - это отказаться от старых привычек и старых электронных устройств. Мы часто думаем, что большие и шумные бытовые приборы тратят больше всего энергии, но часто это не правда.

Не нужно полоскать посуду перед „посудомойкой“

Возможно, отказаться от этой привычки будет крайне трудно, но - перестаньте споласкивать посуду перед тем, как складываете ее в посудомоечную машину. Конечно, у каждого есть свои методы или трюки, но правда в том, что современные посудомоечные машины не нуждаются в предварительной очистке посуды. У них есть датчики, которые определяют количество грязи в воде. Если вы заранее сполоснули посуду, то „посудомойка“ будет считать тарелки с кружкам более чистыми, чем они есть на самом деле. Поэтому они не будут вымыты достаточно интенсивно.

Использование посудомоечной машины почти всегда будет эффективнее и экономичнее, чем мойка посуды руками. Но еще больше энергии, воды и усилий можно сэкономить, если оставить в машине грязную посуду. Остатки еды, конечно, нужно высыпать в мусорное ведро. Несмотря на то, что этот прием известен много лет, 65% домохозяйств по-прежнему споласкивают посуду перед „посудомойкой“. Пора отказаться от этой привычки!

Посудомоечная машина позволит вам немного сэкономить на счетах за электричество (но даже это уже экономия!). Но главное - это свободное время. Предполагается, что на мытье посуды руками в год уходит до 230 часов. Это почти 10 дней отпуска.

Если вы все же не можете отказаться от старой привычки и споласкиваете посуду (например, чтобы избежать неприятных запахов, пока твоя „посудомойка“ не будет заполнена), есть смысл воспользоваться функцией полоскания. Она позволит сэкономить воду по сравнению с мытьем посуды руками в раковине.

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