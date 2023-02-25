От „посудомойки“ до древнего холодильника. Почему старые способы экономии энергии больше не работают
„Если у жителей США спросить, как они экономит энергию, они все как один ответят: „Выключаем свет, когда он не нужен!“ Потому что этот совет возглавлял списки мер экономии с восьмидесятых“, - пишет The Washington Post. Но если говорить о реальной экономии, то этот „трюк“ не входит даже в десятку.
По мнению автора статьи, первое, что нужно сделать - это отказаться от старых привычек и старых электронных устройств. Мы часто думаем, что большие и шумные бытовые приборы тратят больше всего энергии, но часто это не правда.
Не нужно полоскать посуду перед „посудомойкой“
Возможно, отказаться от этой привычки будет крайне трудно, но - перестаньте споласкивать посуду перед тем, как складываете ее в посудомоечную машину. Конечно, у каждого есть свои методы или трюки, но правда в том, что современные посудомоечные машины не нуждаются в предварительной очистке посуды. У них есть датчики, которые определяют количество грязи в воде. Если вы заранее сполоснули посуду, то „посудомойка“ будет считать тарелки с кружкам более чистыми, чем они есть на самом деле. Поэтому они не будут вымыты достаточно интенсивно.
Использование посудомоечной машины почти всегда будет эффективнее и экономичнее, чем мойка посуды руками. Но еще больше энергии, воды и усилий можно сэкономить, если оставить в машине грязную посуду. Остатки еды, конечно, нужно высыпать в мусорное ведро. Несмотря на то, что этот прием известен много лет, 65% домохозяйств по-прежнему споласкивают посуду перед „посудомойкой“. Пора отказаться от этой привычки!
Посудомоечная машина позволит вам немного сэкономить на счетах за электричество (но даже это уже экономия!). Но главное - это свободное время. Предполагается, что на мытье посуды руками в год уходит до 230 часов. Это почти 10 дней отпуска.
Если вы все же не можете отказаться от старой привычки и споласкиваете посуду (например, чтобы избежать неприятных запахов, пока твоя „посудомойка“ не будет заполнена), есть смысл воспользоваться функцией полоскания. Она позволит сэкономить воду по сравнению с мытьем посуды руками в раковине.
Избавьтесь от старого холодильника
Когда-то холодильник был самым энергопотребляющим устройством в доме. Сегодня это один из самых экономичных приборов. Согласно исследованию World Economic Forum от 2010 года, с 1972 года потребление энергии холодильниками сократилось на три четверти, даже если их внутренний объем увеличился. Сегодня эти цифры выглядят еще лучше.
В общем, избавьтесь от старого холодильника. Не стоит поддаваться иллюзиям и давать старому холодильнику второй шанс.
Установите „умный“ термостат
Возможно, вы слышали, что если термостат удерживает одинаковую температуру, то счета за отопление зимой сокращаются. Это, конечно, не так.
Лучше использовать „умный“ термостат. Такие устройства позволяют легко контролировать температуру в помещении: регулировать каждый радиатор по отдельности и управлять отоплением удаленно, с помощью смартфона. Умный термостат дает возможность поддерживать комфортабельную среду и экономить энергию, например, повышая температуру с утра до того, как жильцы дома проснутся, и снижая ночью. Если вы уезжаете надолго, уменьшите отопление до минимума и заранее включите его, чтобы к вашему возвращению в доме было уже тепло.
Исключение - отопление с помощью теплонасоса. Такие системы лучше всего работают в режиме поддержания постоянной температуры и могут быть менее эффективными, если их задача согревать холодный дом.
Не стирайте белье в горячей воде
От старых привычек в стирке трудно избавиться. Но и стиральные машины, и моющие средств давно изменились. Горячая вода для эффективной стирки больше не нужна.
По данным Energy Star, на нагревание воды уходит около 75-90% энергии, которую потребляет стиральная машина. Поэтому чем меньше используется горячая вода, тем больше энергии экономит машина. Не нагревая воду в стиральной машине, вы можете снизить затраты на энергию с каждым стиральным циклом. Больше того, холодная вода может заметно увеличить срок службы одежды.
Наконец, не стоит беречь старую бытовую технику
Если вашему устройству 15-20 лет, его замена практически гарантированно сэкономит вам деньги. Даже самые дешевые посудомоечные машины сейчас более эффективны, чем дорогие устройства, выпущенные десять лет назад.
Впрочем, производители утверждают, что мы, возможно, входим в эпоху, когда бытовая техника приближается к максимальной эффективности. Если это произойдет, мы будем больше полагаться на обновления программного обеспечения, а не новую аппаратуру.