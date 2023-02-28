ЭКСПЕРТ | 76% жителей Эстонии довольны своим домом. Где они живут?

Современный комфорт и цельная жилая среда сыграли большую роль в том, почему многие из нас сегодня живут в многоквартирных домах. Но сто лет назад основным местом жительства были частные дома, которые в сегодняшних условиях скорее можно назвать хуторами. По данным Департамента статистики Эстонии, до 1950-х годов в стране строили больше частных, чем многоквартирных домов. Причем, в основном до 1919 года.

„Сто лет назад типичное жилище представляло собой хуторской комплекс, в котором вместе жили несколько поколений, – рассказал руководитель по продажам Bonava Eesti, отметив, что, к сожалению, статистика также показывает, что большое количество построенных до 1919 года домов сегодня пустует. – На протяжении десятилетий главной причиной переезда в город была работа. И сегодня недвижимость покупают и выбирают в районах, где больше рабочих мест или существует удобная транспортная сеть, чтобы добираться до работы“.

В начале прошлого века именно концентрация промышленности и производств в населенных пунктах обусловила бурный рост районов многоквартирных домов. Пик строительства многоквартирных домов пришелся на 60-е годы, когда, по данным Департамента статистики, каждое последующее десятилетие добавлялось по 90–120 тысяч новых квартир. Ситуация изменилась только в 90-е годы, когда строительство квартир сократилось примерно до 30 тысяч в год и до сегодняшнего дня остается на схожем уровне. Таким образом, почти две трети населения Эстонии до сих пор живет в домах советской эпохи.