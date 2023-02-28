Странный случай в Пеэтри: фирма отказалась от договоров за день до получения разрешения на строительство(1)
На прошлой неделе людей, купивших жилье в новостройке в волости Уус-Ярвекюла, ждал неприятный сюрприз: как-то вечером в их почтовом ящике появилось письмо от застройщика о том, что он вынужден расторгнуть договор. Однако в итоге клиенты смогли выйти из ситуации победителями, пишет dv.ee.
Уус-Ярвекюла застраивает компания Invego, которой в том числе руководит бизнесмен Кристьян-Тор Вяхи.
Первые договоры на покупку жилья были заключены с клиентами около полутора лет назад.
В минувший понедельник покупатели получили неожиданное письмо, в котором Invego расторгала договор. Причина, указанная фирмой, заключалась в том, что волость Раэ задержала выдачу разрешений на строительство, поэтому Invego не может построить новый комплекс к сроку, указанному в контракте.