Странный случай в Пеэтри: фирма отказалась от договоров за день до получения разрешения на строительство

На прошлой неделе людей, купивших жилье в новостройке в волости Уус-Ярвекюла, ждал неприятный сюрприз: как-то вечером в их почтовом ящике появилось письмо от застройщика о том, что он вынужден расторгнуть договор. Однако в итоге клиенты смогли выйти из ситуации победителями, пишет dv.ee.