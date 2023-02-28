Как увеличить радиус действия WiFi на весь дом: хитрый трюк с фольгой

Как отмечает портал Telegraf со ссылкой на santeplus , есть как минимум три основных причины „плохого поведения“ Wi-Fi-роутера. Об этом и о том, как с помощью фольги исправить плохой сигнал — читайте далее.

Что снижает сигнал вашего соединения Wi-Fi?

Стены и другие препятствия;

Несколько устройств на одной частоте — микроволновые печи, беспроводные телефоны, некоторые ЖК-экраны, беспроводные динамики и даже радионяни;

Помехи в виде других сигналов Wi-Fi.

Как усилить мощность домашнего WiFi

Первое, что нужно сделать, чтобы улучшить сигнал WiFi, это попытайтесь исправить предыдущие три помехи. Однако, есть и другой способ. К примеру, направить и усилить волны домашнего WiFi можно с помощью алюминиевой фольги.

Не считайте эту хитрость сумасшедшей, ведь она действительно работает. Оберните алюминиевой фольгой кусок картона и поместите его рядом с устройством в том направлении, в котором вы хотите усилить сигнал Wi-Fi.

Благодаря этой хитрости у вас больше не будет причин бояться медленного соединения Wi-Fi, ведь радиус действия вашего домашнего интернета значительно увеличится.