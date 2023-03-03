ФОТО | IKEA совместно с Marimekko создали специальную коллекцию для дома BASTUA, посвященную северным странам

Коллекция BASTUA сочетает в себе опыт IKEA в области обустройства дома с графическими принтами Marimekko, чтобы повысить удовольствие и радость от заботы о себе. Название коллекции „BASTUA“ это слово, используемое в Смоланде, регионе на юге Швеции, где IKEA начала свою деятельность для описания сауны. Коллекция была вдохновлена ​​ритуалами ухода за собой и скандинавской культурой сауны. Коллекция BASTUA подходит как для теплых летних месяцев, проведенных у озера, так и для домашнего отдыха после долгого дня.

„IKEA и Marimekko стремятся улучшить повседневную жизнь дома, поэтому сотрудничество было для нас естественным выбором. Коллекция BASTUA фокусируется на культуре благополучия, с помощью которой мы привносим красоту скандинавского лета и природы в мебель IKEA и аксессуары для дома,“- — сказал креативный директор IKEA Хенрик Мост.

В коллекции BASTUA выделяются смелые и прекрасные узоры, которые выражают природу и атмосферу сауны. Это первый случай, когда Marimekko создает эксклюзивные принты для совместного бренда. Миссия Marimekko — помогать людям быть счастливыми такими, какие они есть, и приносить радость в их повседневную жизнь с помощью смелых узоров и цветов. Коллекция также вдохновлена ​​большими декоративными листьями ревеня, которые растут рядом с саунами в Финляндии. Рисунок ревеня можно найти на многих предметах коллекции, в том числе на культовой сумке FRAKTA.

„Важной частью творческого и дизайнерского процесса принтов коллекции BASTUA было создание связи с финскими корнями Marimekko и культурой сауны. Marimekko стремится приносить радость в повседневную жизнь людей своими смелыми принтами и дизайном, и мы рады, что это стало возможным благодаря IKEA,“ — сказала креативный директор Marimekko Ребекка Бэй.