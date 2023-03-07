07.03.2023, 09:45
Банк предупреждает: обладателей жилищных кредитов ждет шок(29)
Калькулятор Еврибора!
ФОТО: | Delfi Meedia
Весной и летом Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит цикл повышения процентных ставок, из-за чего интрессы по жилищным кредитам вырастут еще больше.
По данным финского банка OP (OP Corporate Bank plc), худшее для обладателей жилищных кредитов еще впереди.
Если в январе прошлого года 12-месячный Euribor все еще был на полпроцента ниже нуля, то к настоящему моменту шестимесячная базовая процентная ставка Euribor выросла уже до 3,11%, а 12-месячная — до 3,75%.