Жители Эстонии не спешат фиксировать процентную ставку по жилищному кредиту(3)
Несмотря на то, что рост ставки Euribor привел к увеличению платежей по жилищному кредиту, жители Эстонии не стремятся фиксировать процентную ставку, пишет rus.err.ee.
Прошлым летом Европейский центральный банк начал повышать базовые процентные ставки, которые долгое время оставались отрицательными. Повышение ставки Euribor увеличивает ежемесячные расходы многих жителей Эстонии, поскольку большая часть жилищных кредитов, выдаваемых в Эстонии, связана с Euribor.
В начале февраля шестимесячный Euribor превышал 3%, а к началу марта поднялся уже до 3,3%.
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма сказала ERR, что, несмотря на это, интерес к фиксации процентной ставки остается скромным, поскольку фиксированная процентная ставка, как правило, выше плавающей ставки.
„Многие интересуются возможностью зафиксировать процентную ставку, но когда узнают, что в кредитном договоре сразу увеличится ежемесячный платеж, то отказываются от этого“, - сказала Пяргма.
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