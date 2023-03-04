Весна на подоконнике: 6 комнатных растений, которые цветут в холодное время года
Любое помещение кажется более уютным, если в нем чувствуется аромат цветов. Но на ежедневной покупке букетов можно разориться, да и наблюдать за тем, как быстро засыхают прекрасные цветы, не очень хочется. Наиболее правильным выходом будет посадка комнатных растений в горшки. Выбирайте такие сорта, которые будут радовать вас цветением даже в холодное время года, пишет klumba.guru.
Пуансеттия
Наверняка многие обращали внимание на этот красный яркий цветок, который считается символом Рождества. Пуансеттию и называют часто „рождественской звездой“. Но вопреки устоявшемуся мнению, это цветок существует не только в красном или алом цвете. Его листья могут быть и белыми, и розовыми, и кремовыми, и лимонными. Так что любой найдет подходящий окрас на свой вкус и под интерьер своей квартиры.
Для того чтобы пуансеттия цвела в нужное вам время, в осенний период (в течение двух месяцев) ограничьте ее в световом дне. Он должен длиться не более 10 часов. Можно для этого поставить растение в шкаф или просто накрыть чем-нибудь на время. В период с июня по октябрь вносите в грунт только универсальные подкормки.
Гиппеаструм
Еще один необычный комнатный цветок, который выглядит очень изящно. Крупные цветки гиппеаструма распускаются на длинной тонкой ножке. Цветение у него начинается как раз в период новогодних празднований, так что растение станет отличным украшением для вашей квартиры в праздничные дни.
Комнатные лилии бывают разных оттенков. Чаще всего цветоводы стремятся приобрести красные гиппеаструмы (классические), однако коллекционеры выбирают оранжевые, желтые, розовые и даже белые цветы, которые смотрятся в цветнике не менее эффектно.
Цветение у гиппеаструмов начинается в декабре и заканчивается в апреле. Чтобы спровоцировать появление цветков, нужно хранить растение в покое в течение 2-3 месяцев при температуре, не превышающей 15 градусов. После такой выдержки пересаживают комнатные лилии в новую почву и переносят емкость с ними в теплое место. Полив на это время увеличивают.
Декабрист
У этого комнатного цветка множество названий. Его называют зигокактусом усеченным, лесным кактусом Шлюмбергера, рождественником. Но большинство называет его декабристом, поскольку это растение цветет в период зимних праздников.
Соцветия декабриста имеют форму фонариков, которые свисают с длинных стеблей. Окрас у цветков может быть малиновым, розовым или красным. Чтобы добиться цветения рождественника, нужно на три месяца поместить его в прохладное место и сократить полив. После того как цветение начнется, полив несколько учащают (но не надо слишком усердствовать) и начинают каждые 14 дней вносить подкормки (кроме периода с сентября по март).
Гузмания
Экзот, состоящий из зеленых мечевидных листовых пластин, среди которых формируются яркие красные, оранжевые или розовые цветки. Гузмания цветет длительный период. Она формирует бутоны уже в начале осени и выпускает цветы вплоть до середины зимы.
Следите за температурой в помещении во время цветения этого комнатного растения. Она не должна опускаться ниже 20 градусов. В период покоя температурный уровень должен держаться на отметке 18 градусов (и выше). Периодически протирайте листья цветка и опрыскивайте из пульверизатора.
Фаленопсис
Иначе его называют орхидеей (фаленопсис – это самый распространенный их вид). Этот экзот горячо любим многими цветоводами. Однако легким в уходе его не назовешь, так что новичкам лучше повременить с его приобретением и поднабраться опыта.
Обычно орхидеи зацветают осенью. Чтобы продлить цветущий период, необходимо создать максимально благоприятные для цветка условия. Поскольку фаленопсисы любят тепло, температура в комнате не должна опускаться ниже 18 градусов. Регулярно опрыскивайте листья фаленопсисов, но следите за тем, чтобы вода не попадала в розетки цветка. Место, где стоит емкость с орхидеей, должно хорошо освещаться, но свет должен быть рассеянным.
Японская камелия
Этот нежный аккуратный цветок будет цвести только при соблюдении всех необходимых условий. При правильном уходе камелия будет радовать вас своими цветами с ноября по май. Лепестки у соцветий бывают гладкие, махровые и полумахровые. Окрас может быть белым, розовым, красным.
Чтобы камелия зацвела вовремя, нужно отрегулировать температуру в помещении до 10-15 градусов. Также понадобится дополнительное рассеянное освещение, чтобы искусственно продлить для камелии световой день.