От винных бутылок до гранаты: пожароопасные находки в дымоходах частных домов

По данным Спасательного департамента, в этом году в результате плохо обслуженных или невычищенных дымоходов уже был зафиксирован целый ряд пожаров, и все они были достаточно схожи друг с другом. 5 января в дымоходе жилого дома в деревне Нюпри в волости Отепя загорелась сажа и смола – последний раз трубу чистили еще в 2019 году. 8 января загорелась сажа в дымовой трубе пеллетного котла многоквартирного дома в деревне Пастаку, волость Элва. 2 февраля аналогичная история произошла в волости Харку, в частном доме в деревне Табасалу, когда хозяин дома начал разводить огонь в камине. 15 февраля из-за возгорания дымовой трубы едва не загорелся дом в Пылвамаа, волость Канепи. В большинстве случаев худшего удалось избежать благодаря быстрой реакции спасателей, и после ликвидации пожара они запрещали жильцам пользоваться камином до тех пор, пока его не приведет в порядок трубочист.

По словам страховой фирмы ERGO и трубочиста Юхана Ряни, в невычищенной трубе сажа или попавшие в нее посторонние предметы могут создать температуру, равную температуре горящей лавы, и причинить ущерб на сотни тысяч евро.

„Скопившаяся в нагревательном элементе сажа изолирует тепло и делает горение неэффективным, в результате чего в дымоходе образуются сажа и смола. Горя, они могут поднять температуру дымохода до температуры лавы, то есть до 1200 градусов, в результате чего может лопнуть труба и загореться весь дом“, – пояснил Ряни.

По словам Анники Мялло, руководителя портфеля страхования жилья ERGO, в случае крупных пожаров сумма ущерба соответствовала стоимости восстановления жилого дома, которая обычно превышает сто тысяч евро. На воспламенение сажи обычно указывает густой дым, и в таком случае необходимо немедленно вынуть дрова из очага и закрыть заслонки. К сожалению, случаи, когда причиной пожара становится возгорание сажи, в страховой практике ERGO встречаются регулярно, и обычно как раз в ситуациях, когда дымоход регулярно обслуживал сам домовладелец.