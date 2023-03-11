ЭКСПЕРТ | Cейчас самое время для заключения долгосрочных договоров аренды(2)
По словам руководителя Uus Maa, самого крупного в Эстонии бюро недвижимости, Яануса Лаугуса, цены на аренду сейчас достигли дна, и можно ожидать, что в скором времени они начнут расти, поэтому долгосрочные договоры имеет смысл заключить сейчас.
По словам Яануса Лаугуса, средний уровень арендной платы в Таллинне и Харьюмаа за последние шесть месяцев снизился примерно на двадцать процентов. „Сейчас количество предложений аренды квартир на порталах сокращается. Из-за роста процентных ставок по кредитам многие откладывают покупку и предпочитают арендовать жильё, что увеличивает спрос в этом сегменте. Мы в Uus Maa уверены, что цены на аренду больше не будут снижаться, а будут понемногу расти по мере роста спроса, особенно когда в начале лета студенты начнут подыскивать себе квартиры в городе. Поэтому сейчас благоприятное время для заключения договора аренды на более длительный срок“, — прокомментировал Лаугус текущую рыночную ситуацию.
„Сейчас ещё можно торговаться. В случае договора на более долгий срок, владельцы могут немного снизить цену, особенно если история арендатора проверена, у него хорошая репутация и безупречная платёжная дисциплина. Такого арендатора владельцы квартир хотят сохранить надолго, и высокая цена, которую они могли бы получать, перестаёт быть главным аргументом“, — сказал Лаугус.
„В сегменте сравнительно дорогих квартир в центре города произошла определённая дифференциация. Одни адреса ценятся очень высоко, другие менее высоко. Неизменный интерес есть к аренде квартир, расположенных на так называемой золотой миле у моря. Особым спросом пользуются квартал Ротерманни и Ноблесснер, а также другие новостройки в центре города, где кипит жизнь. В то же время, по поводу квартир в чуть более старых домах в центре города можно немного поторговаться“, — отметил Лаугус.
„Инвесторы, купившие с использованием значительной кредитной поддержки большой портфель квартир в центре Таллинна на последней фазе подъёма рынка, также находятся под давлением. Если у них оказывается много простаивающих пустыми квартир, а проценты по кредитам и коммунальные платежи приходится вносить ежемесячно, может возрасти потребность в быстрой продаже. Однако мы в Uus Maa считаем, что в долгосрочной перспективе цены на аренду всё равно будут расти, и если на данный момент арендная плата не полностью покрывает ежемесячные платежи по кредиту, то в долгосрочной перспективе ситуация нормализуется“, — сказал Лаугус.
По словам Яануса Лаугуса, активность на рынке продаж восстанавливается, и уверенность потребителей растёт. „Мы уже пережили осень и зиму, при этом счета за отопление не были катастрофически большими. Люди начинают привыкать к новым процентным ставкам по кредиту. В январе на рынке недвижимости было затишье, но в феврале статистика показала явное увеличение количества просмотров объектов. Сейчас люди в основном смотрят и обдумывают предложения, но решений о покупке пока мало. Однако кажется, что, поскольку чувство уверенности у потребителей растёт, можно считать, что дно рынка уже пройдено“, — сказал Лаугус.
„На самом деле, сейчас подходящее время делать покупки для тех, у кого есть деньги и кто не зависит от роста процентных ставок по кредитам. По-прежнему есть возможность успешно вести переговоры при покупке как квартир на вторичном рынке, так и в новостройках. Причём особенно в новостройках, где официальные цены не упали, но, на самом деле, застройщики проявляют гибкость“, — добавил Лаугус.