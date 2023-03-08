Работающая в Финляндии эстонская строительная компания объявила о ликвидации

В заявлении Кассе по безработице отмечается, что экономическая деятельность прекращается из-за сокращения объемов работы на финском и шведском рынках. В связи с этим компания не сможет обеспечить прежний объем работы своим сотрудникам.

Член правления Sitowise Consulting OÜ Андрус Кангур пояснил, что на финском и шведском рынках не хватает новых объектов. Пришлось остановить и некоторые из текущих проектов. По его словам, завершенные в последнее время масштабные проекты также оказались убыточными, и покрыть затраты с помощью новых контрактов не удастся.