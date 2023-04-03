03.04.2023, 09:12
Инвестиционный блогер доходчиво объясняет: на какой срок брать жилищный кредит - 15 или 30 лет?(6)
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Владелец инвестиционного блога tarkraha.ee Лехо Воол рассказывает о том, как одновременно со взятием жилищного кредита выгодно инвестировать.
Жилищный кредит во все времена считался единственным „хорошим“ кредитом. Допустим, вы решили взять жилищный кредит и у вас есть первый взнос или дополнительный залог. Ежемесячно вы можете тратить на оплату кредита 800 евро. В качестве интресса вам предлагается фиксированная процентная ставка в размере 5% в год. Ежемесячный платеж по кредиту до окончания срока выплат по кредиту не меняется.