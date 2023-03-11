ТОП компаний-производителей стройматериалов: год закончился неудачно

Производители строительных материалов увеличили свой совокупный оборот более чем на 17% за год. Самый медленный рост наблюдался в четвертом квартале, составив менее одного процента по сравнению с третьим кварталом, сообщают Ehitusuudised .

Совокупный оборот крупнейших компаний сектора рос вдвое медленнее, чем оборот всего сектора. Так, в 2022 году годовой рост оборота всего сектора производства стройматериалов составил 17%. В то же время 15 крупнейших компаний сектора сумели увеличить оборот лишь на 9%.