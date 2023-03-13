ФОТО | Уникальный девелоперский проект в прибрежном районе привлек известных инвесторов

В Хаапсалу на всем левом берегу залива Суур-Вийк, который до сих пор был закрытой территорией, создается новая жилая среда. Помимо малоэтажных многоквартирных домов с воздушной архитектурой, в этом районе запланированы причалы, место для купания, зоны отдыха, а в будущем также элегантный СПА-отель. На первом этапе будет построено 50 эксклюзивных квартир с видом на море площадью от 25 до 100 м2. Квартиры, которые благодаря вытянутой форме полуострова будут располагаться всего в 20-30 метрах от моря, будут иметь большие застекленные балконы, просторные угловые окна с видом на море, живописные террасы на крыше и гостиные комнаты, простирающиеся через два этажа.

Майдо Люйсте, исполнительный директор Scandium: „Проект Мариенхольм вызвал очень большой интерес. Чтобы реализация этого вдохновляющего проекта шла в хорошем темпе, на прошлой неделе мы привлекли финансовых партнеров, являющихся частными инвесторами. Инвесторами Мариенхольм стали не только целый ряд успешных эстонских предпринимателей, но и несколько известных специалистов в области инвестиций, таких как Кристьян Лийвамяги и Марко Ооло».

„Участие в данном проекте дает инвесторам возможность стать частью успеха девелоперского проекта, а для застройщика оно означает возможность быстрее вывести проект на стадию строительства“, – пояснил Луисте.

Урмо Каллакас, финансовый директор Scandium Kinnisvara: „Scandium имеет сильный круг инвесторов, сотрудничество с которыми приносит выгоду обеим сторонам. Мы также открыты для возможности привлечения инвесторов в наши проекты и в будущем, чтобы мы могли реализовывать капиталоемкие проекты в хорошем темпе“.

При разработке концепции крупномасштабного девелоперского проекта Мариенхольм важным партнером Scandium была команда WhatIf во главе с Юханом Кангиласки и Марией Фрейманн. Сегодня над проектом активно работают такие известные творческие коллективы, как бюро 3+1 Arhitektid, ландшафтные архитекторы из TajuRuum и архитекторы по интерьеру из KAMP Arhitektid.

Строительство первых домов на полуострове планируется завершить осенью 2024 года.