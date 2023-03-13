Несколько простых советов как устроить романтическое свидание дома

Почти половина жителей Эстонии обеспокоены тем, что из-за роста стоимости жизни им придется отказаться от своих увлечений и развлечений вне дома. Чтобы не пренебрегать отношениями, психолог Рита Рятсепп рекомендует простые советы, как провести время с любимым человеком дома. Если оба партнера проводят долгие дни на работе и у них есть время друг для друга только по вечерам, качественное время можно проводить даже дома, создавая уютную и романтическую атмосферу.

„Если в семье есть дети, важно время от времени проводить время только друг с другом. Например, почему бы не устроить свидание для вас двоих. Для этого можно попросить поддержки у близких или друзей, которые побудут с вашими детьми“, - говорит Рита Рятсепп.

Найдите занятия, которые вам обоим нравятся

По мнению психолога, свидание — один из способов укрепить отношения.“Выходя из дома на свидание с любимым человеком, мы обычно наряжаемся и собираемся гораздо дольше. Но для этого не всегда нужно выходить из дома. Вы также можете привнести праздник в домашние свидания. Почему бы не оживить комнату музыкой, освещением, свечами и другими украшениями? Уютную атмосферу можно создать в качестве сюрприза, например, для возвращающегося с работы партнера, который еще ничего об этом не знает“, - говорит Рита Рятсепп. Она добавляет, что в большинстве случаев организация свиданий дома даже не требует дополнительных ресурсов, достаточно лишь желания порадовать любимого человека. Будь то приготовление любимого блюда, приятное утреннее пробуждение или что-то еще, что сделает вашего партнера счастливым. По мнению психолога, чтобы организовать идеальное свидание дома, нужно сначала выяснить, что приносит радость обоим партнерам. „Все отношения разные, поэтому нет смысла создавать такую романтику, которая не нравится вашему партнеру“, - сказала Рятсепп. Есть много занятий, которыми люди наслаждаются вместе, поэтому найти общий язык должно быть совсем не сложно.