Дом в порядок: в среднем люди тратят 6,5 месяцев своей жизни на поиски потерянных дома вещей

„Создание системы поддержания порядка в доме должно основываться на трех принципах — простоте, логичности и доступности. Эти три ключевых слова дают наилучшие результаты при поиске решений для поддержания порядка в доме — ничто не забывается и всегда есть четкий обзор нужных вещей,“- говорит Марие Пяркма, консультант KonMari по японскому методу поддержания порядка в доме.

Упорядочивая, вы экономите деньги

Не покупая ненужное, остается больше места для важных вещей. „Аккуратный гардероб помогает сэкономить деньги. Зная, что у вас есть в шкафу, и держа вещи на виду, вы сможете избежать ненужных расходов,“- объясняет Пяркма. Чтобы уменьшить стресс и беспокойство по поводу выбора одежды каждое утро, нужно найти подходящую для вас систему хранения вещей.

Одно из простых решений для организации пространства — хранить все вещи, принадлежащие к одной категории, в одном месте. „Например, держите дома обувь в одном определенном шкафу или канцелярские принадлежности только в одном ящике в гостиной. Таким образом, у вас всегда есть обзор того, сколько вещей одной категории находится дома, и вы снижаете риск покупки большего количества вещей,“- отметила Пяркма.

Все заключается в правильном решении хранения вещей

Правильные решения для хранения вещей в доме помогают найти место для всего. „Когда дело доходит до хранения одежды и гардероба, универсального решения не существует. Важно адаптировать свой гардероб таким образом, чтобы вы всегда могли держать свою одежду на видном месте. Одним из решений являются, например, ящики, в которых можно держать предметы одежды вертикально, чтобы их было легко достать. Ящики для хранения хороши как для носков, так и сезонной одежды,“ — сказал Педро Кастро, глава отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии. Различные аксессуары для хранения стоят всего несколько евро, но значительно повышают функциональность гардероба.