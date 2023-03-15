Может ли арендодатель, управляющий или председатель ходить в вашу квартиру?(5)
Жительница Таллинна Марина (имя изменено) несколько месяцев назад купила квартиру. И спустя какое-то время обнаружила, что у председателя есть ключи от ее квартиры! „Мой шок словами не передать, – говорит она. – И продавец ни слова не сказал, что у кого-то еще есть ключи от нее“. Оказывается, ключи от всех квартир могут быть также и в муниципальных домах, о чем арендаторы не знают. „МК-Эстония“ выяснила, что делать в подобных ситуациях, и как часто председатель или хозяин недвижимости может ходить в квартиру, где живет арендатор.
Мой дом – моя крепость. Мы приходим домой, закрываем дверь на ключ и чувствуем, что можем наконец-то отдохнуть и расслабиться. Мы уверены, что мы в безопасности. Но, как оказывается, это не всегда так. И бывают ситуации, когда в вашу квартиру могут зайти посторонние, открыв дверь своим ключом.
История первая
Марина долго искала квартиру своей мечты, а когда нашла, долго расспрашивала хозяина обо всех нюансах.
„Но он ни слова не сказал, что у председателя есть ключи от нее! – возмущается она. – Это выяснилось случайно, в разговоре с соседом. И когда я спросила у хозяина, правда ли это, он подтвердил. И сказал, что якобы забыл предупредить, и в чем, мол, проблема-то? „Забери у него ключ, и все!“ – сказал он. Но я считаю, что это проблема. Я могу забрать, но вдруг он успел сделать дубликат? И я теперь не чувствую себя безопасно в своей квартире, мне страшно, что кто-то может сюда прийти в мое отсутствие и рыться в моих вещах“.
Марина рассказала о своем опыте, чтобы предупредить других людей о таких ситуациях. Я понимаю, почему так делают, – отмечает она. – С одной стороны, это удобно. Если вы уехали, а в вашей квартире прорвало трубу, то управляющий или председатель может с вашего разрешения зайти и ликвидировать проблему. Или если пожар, то он может дать ключ спасателям, чтобы те не ломали дверь. Или если пожилой человек живет в квартире, и давно его соседи не видели, то можно зайти и узнать, все ли с ним в порядке. Это все понятно, и нормально воспринимается, когда дать управляющему или председателю ключ от своей квартиры, чтобы он, если что, зашел– это твое осознанное решение. Но если это сделал чужой человек и тебя об этом даже не предупредил – это просто шок!“
„Конечно, в этой ситуации можно посоветовать женщине только поскорее поменять замки в квартире“, – комментирует юрист Данил Липатов из Progressor Õigusbüroo.
История вторая
Анастасия живет в муниципальной квартире. И долгое время все было хорошо. Но недавно в разговоре с представителем управляющей фирмы она случайно выяснила, что у фирмы есть ключи от всех квартир в их доме.
„Для меня это стало очень неприятным сюрпризом! Почему-то об этом при заключении договора не предупреждали, – возмущается она. – Ни устно, ни письменно. И я почувствовала себя очень небезопасно – получается, кто-то, кого я не знаю, теоретически может без моего ведома заходить в мою квартиру, когда меня нет“.
Она добавляет, что, поискав информацию в интернете, нашла историю одной женщины, которая тоже жила в муниципальной квартире и несколько лет назад оказалась в шокирующей ситуации.
„Я тогда была беременна. Никого дома нет, лежу я в неглиже на диване, – писала она. – Вдруг слышу, как кто-то открывает дверь. Я в ужасе! Муж на работе, кто это может быть?! Мне так стало страшно, что я просто оцепенела. И вижу, как в комнату заходит чужой мужчина!“
Потом оказалось, что этот мужчина – техник. И ему нужно было попасть в соседнюю квартиру, чтобы произвести некоторые ремонтные работы.
„Но он, как затем выяснилось, перепутал квартиры и зашел в мою… – писала шокированная женщина. – Ох, как я тогда испугалась!“
„То есть получается, в подобной ситуации может оказаться каждый из арендаторов, – говорит Анастасия. – И мне кажется, при заключении договора людей нужно предупреждать, что у фирмы есть ключи“.
„Тут можно провести аналогию с обычной арендной квартирой, – говорит юрист Данил Липатов из Progressor Õigusbüroo. – Когда мы берем в аренду квартиру, то мы предполагаем, что у собственника есть ключи от нее. Здесь тот же самый договор аренды, здесь тот же самый собственник, и можно предположить, что у собственника есть ключи, и это нормально. Другой момент, что в договоре должно быть определено, как часто и каким образом собственник может контролировать состояние квартиры и являться на место. Все это должно происходить по согласованию сторон и не может происходить во время ночного покоя. То есть такие вещи в договоре предусмотрены, и мы тогда исходим из того, что этими ключами пользуются в соответствии с договором. А если это происходит не в соответствии с договором, то речь идет о нарушении“.
Так что, подчеркивает юрист, все ответы нужно искать в договоре аренды.
„Даже если там ни слова не сказано о том, что у представителя фирмы есть ключи, в любом случае это, скорее всего, типовой договор, и там обязательно прописано право арендодателя осматривать квартиру, – подчеркивает он. – Это типовое условие любого договора аренды, где указано право собственника контролировать состояние имущества, а также его целевое использование, наличие или отсутствие нарушений условий пользования и так далее. Это все стандартные положения“.
История третья
„Я снимал квартиру, – начинает свой рассказ Виталий (имя изменено). – И как-то поздно вечером, придя домой, обнаружил в квартире хозяина. Я спросил: „А что вы тут делаете?“ На что получил ответ: „Это моя квартира, когда хочу, тогда и прихожу“. Он явился без предупреждения для проверки. Я, конечно, на следующий же день стал подыскивать себе новое съемное жилье. Но меня поразило, что некоторые люди до сих пор думают, что они могут являться в сдаваемую ими квартиру, в которой живет арендатор, в любой момент, без предупреждения и чуть ли не ночью“.
Виталий отмечает, что у его подруги тоже была похожая ситуация: периодически у нее возникало ощущение, что кто-то заходит к ней в квартиру, когда она на учебе или ночью, когда спит. То какие-то вещи пропадают, то дверь чуть приоткрыта.
„Она мне до этого уже рассказывала, что у нее в съемной квартире – а жила она в доме с очень странными соседями, в бывшей общаге, – был очень специфический замок-бабочка, – говорит он. – Когда закрываешь его изнутри, все ок. Но когда ключом снаружи, то нужно приложить определенное усилие, чтобы его закрыть. То есть с определенной силой надавить при закрывании на дверь, чтобы защелка вошла в паз. Иначе дверь не закроется и останется приоткрытой. И вот как-то она при встрече обмолвилась, что утром проснулась, а ее дверь чуть приоткрыта. Я тогда подумал, мало ли, сама не закрыла дверь изнутри и не обратила внимания. Но она продолжала настаивать, и я спустя пару дней решил остаться на ночь, чтобы проверить. Сам собственноручно закрыл дверь вечером изнутри и проконтролировал, закрыта ли она. А утром обнаружил, что дверь чуть приоткрыта“.
Он полагает, что либо хозяин, одинокий мужчина средних лет, периодически захаживал к молодой симпатичной арендаторше, либо кто-то из предыдущих жильцов.
„Ведь замок – очень старый, и, скорее всего, хозяин его после прежних арендаторов не поменял, – подчеркивает Виталий. – В общем, я заказал и поставил ей новый замок на дверь, и больше она на незваных ночных гостей не жаловалась“.
„В случае аренды недвижимости нужно смотреть договор, – комментирует юрист Данил Липатов из Progressor Õigusbüroo. – Но, как правило, речь идет о том, что стороны согласовывают свои визиты. И условия, когда хозяин может прийти“.
На вопрос, может ли арендатор менять замки, если боится, что у предыдущих жильцов могут остаться ключи от его квартиры, юрист отвечает так: „По большому счету, арендатору же не принадлежит эта квартира. И все изменения он может производить только при согласии собственника. Так что все вопросы нужно решать путем переговоров с собственником квартиры“.
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