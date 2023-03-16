Эстонские банки: ждать ли от ЕЦБ дальнейшего повышения процентных ставок?

На этой неделе процентная ставка межбанковского кредитования Euribor, столь важная для получателей жилищных ссуд, упала до рекордно низкого уровня — почти до 3%, напоминает Äripäev.

Однако экономический аналитик SEB Михкель Нестор считает, что это вряд ли окажет сколь-либо существенное влияние на нынешнюю политику Европейского центрального банка: „Я бы, скорее, в этом усомнился“.

Как предполагает Нестор, в четверг ЕЦБ объявит об очередном повышении ставки еще на 0,5%.

Что касается перспектив на будущее, то, по мнению экономического аналитика SEB, Европейскому центробанку, вероятно, потребуется некоторое время для анализа изменившейся ситуации.

„Наиболее вероятным представляется следующий сценарий: к лету процентная ставка по депозитам центробанка достигнет 4%“, — рассуждает Нестор.