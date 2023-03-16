Euribor упал ниже 3%

Шестимесячный Euribor (именно его берут за основу эстонские банки при выдаче жилищных кредитов) упал сегодня на 0,145 процентных пункта, достигнув уровня 2,985%, а 12-месячный Euribor (его берут за основу финские кредитные учреждения) упал до 3,359%, а трехмесячный - до 2,646%.

Как сообщалось ранее, Euribor удивил значительным падением. Так, во вторник шестимесячный Euribor упал до 3,035%, снизившись на 0,34 процентных пункта по сравнению с понедельником, когда шестимесячный Euribor составлял 3,375 процента.

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