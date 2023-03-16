Бетонным строением 2022 года стали Ярвеские башни
На сегодняшнем дне бетона в Viimsi Artium были названы победители конкурса „Бетонное строение 2022 года“.
Эстонское бетонное строение 2022 года — Ярвеские башни.
Главный приз конкурса, архитектура – архитектор Мартин Аунин: Мартин Аунин, Марти Каху, Маргид Саар, Мартин Мелиорански.
Заказчик: АО TTP
Конструктор: E-Betoonelement OÜ, CES OÜ, Inseneribüroo Pike OÜ, Empius OÜ, DMT Insenerid OÜ
Генеральный подрядчик: АО TTP
Бетонные изделия: E-Betoonelement OÜ
Бетонные работы: PR Betoon OÜ, E-Betoonelement OÜ, Maru Betoonitööd OÜ
Бетон: Rudus AS
Опалубка: Peri AS.
Комментарий жюри: „Хорошо вписывающиеся в свое конкретное место в городской среде современные многоквартирные дома с коммерческими площадями и качественной архитектурой. Хороший пример качественного сотрудничества архитектора-проектировщика-производителя бетонных элементов. Очень требовательное качество бетонных элементов, а также их установка“.
Председатель жюри Ааду Кана: „Именно с такими строениями, как Ярвеские башни современное бетонное строительство подтверждает свои преимущества – произведенные в заводских условиях точные, сложные и качественные элементы и обеспечивающая бесчисленные возможности заливка на месте. Великолепный пример современного бетонного строительства“.
Специальный приз: общему руководителю строительства Причала для принятия LNG-терминала Пакринеэме, Реэдику Раудла (руководитель строительства Pakrineeme Sadama OÜ) – за организацию хорошего сотрудничества в команде – заказчик-проектировщик-строитель.
Комментарий жюри: „Как представитель заказчика дирижировал качественным исполнением работ в рекордно короткие сроки. Причал для принятия LNG-терминала был построен в рекордные по мировым масштабам сроки. И в части бетона это был уникальный вызов – для заливки бетонных частей причала трубопровод от бетонного насоса пришлось проложить на расстояние 750 метров, что по имеющимся данным является рекордом для Эстонии“.
Председатель жюри Ааду Кана: „На всех связанных со строительством людей глубокое впечатление произвела работа руководителя строительства со стороны заказчика Реедика Раудла. В качестве представителя заказчика он дирижировал качественным выполнением всех работ“.
Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получили – инженеры по конструкциям Ярвеских башен Яанус Олоп и Мати Йыгисте (E-Betoonelement OÜ).
Специальный приз строительных новостей Äripäev получило – GRK Eesti AS, генеральный подрядчик строительства Экодука Пуйату.
Организованный в нынешнем году в двадцать третий раз конкурс „Бетонное строение года“ проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.
На нынешний конкурс поступило 13 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2022 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.
В жюри конкурса „Бетонное строение 2022 года“ входили представители различных объединений эстонской строительной отрасли: Союза архитекторов Эстонии – Виллем Томисте, Союза бетона Эстонии – Калев Рамялг, Союза строительных предприятий Эстонии - Индрек Петерсон, Союза инженеров-строителей Эстонии – Хейки Меос, Эстонского союза предприятий строительных консультаций – Йоханн-Аксель Тарбе, Эстонского союза производителей строительных материалов – Марина Ваганова, а также представители журналистов, освещающих строительные темы – Теэли Реммельг, главный редактор строительных изданий Äripäev, Лийви Тамм, главный редактор журнала „EhitusEST“, а также финский архитектор Маритта Койвисто, главный редактор журнала „Betoni“, Ааду Кана – Kunda Nordic Tsement AS, председатель жюри.