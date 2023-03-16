Бетонным строением 2022 года стали Ярвеские башни

Организованный в нынешнем году в двадцать третий раз конкурс „Бетонное строение года“ проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.