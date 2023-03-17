Фирма-производитель пиломатериалов закрывается и сокращает работников

Юридическое лицо Teamwood OÜ было основано всего четыре месяца назад. На самом деле история фирмы более длинная и связана с материнской компанией Teewood OÜ. Один из владельцев и член правления Teamwood Йоонас Саска сообщил, что в планах компании было продолжить производство, как это сделала материнская компания Teewood, а в будущем присоединить еще одно производство в Вильяндимаа - J.Roots Timber OÜ, принадлежащее тем же владельцам.