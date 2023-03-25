Строитель: в случае многих домов реновация вообще нецелесообразна

В интервью ERR Колсар отметил, что государство не должно выплачивать пособия на реновацию домов, расположенных в благоприятных, с точки зрения недвижимости, районах, так как это создает неравенство на рынке недвижимости.

„Если реновация пропорционально увеличивает стоимость недвижимости, то я вообще не вижу причин для инвестиционных пособий. Это создало бы большое неравенство на рынке недвижимости. Особенно для тех, кто покупает новую, современную квартиру, или тех, кто отремонтировал здания на свои средства“, – сказал Колсар.

По его мнению, пособия следует выделять только на реновацию зданий в сельской местности, где рыночная цена недвижимости значительно ниже стоимости строительства: „Там у собственников нет возможности получить кредит на разумных условиях“.

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