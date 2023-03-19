Эстонский производитель бетона: когда можно строить подсобку или летнюю кухню

Весной стартует новый строительный сезон и руководитель по качеству Betoonimeister Лаури Лабе подтверждает, что более длинные светлые дни также увеличат заказ стройматериалов. „Весной начинают заказывать бетон те, кто до сих пор откладывал строительные работы. Зимой бетонные работы обходятся дороже – приходится тратить дополнительную энергию на нагрев воды и материалов при изготовлении бетона. А строитель со своей стороны должен защитить конструкции, залитые бетоном во время монтажа, от повреждения холодом, для чего их необходимо укрыть или дополнительно отапливать. Так что по возможности все ждут более теплого времени, когда различных рисков меньше“, — подтверждает Лабе, говоря, что в большей степени здесь идет речь о частных потребителях, которые строят для себя. „Большие проекты имеют свой график, и там нужно уложиться в сроки в любую погоду“.

Худшее сочетание - солнце и ветер

Руководитель по качеству Betoornimeister отмечает, что спешить с началом строительства весной тоже не стоит. „У нас уже было несколько теплых солнечных дней, и снежный покров начал таять. Тем не менее, текущая погода все же обманчива, потому что ночью может быть приличный минус“. По словам Лабе, переменчивая погода является серьезным испытанием для бетонных работ, потому что строитель может стать более небрежным, когда потеплеет. „Если осенью холод довольно щадящий, потому что земля настолько теплая, что передает тепло залитому бетону, то сейчас наоборот — земля холодная, а к ней в свою очередь добавляется ночной холод. Если бетон еще не достиг необходимой прочности на сжатие, которая составляет не менее 5 МПа, то замерзание воды разрушает структуру бетона. Поверхностный слой начинает отслаиваться, результат получается некрасивым как визуально, так и конструктивно“, — описывает Лаури Лабе влияние холода. Вот почему еще нельзя отказаться от зимних методов бетонных работ, даже если некоторые дни уже могут показаться очень теплыми и весенними.