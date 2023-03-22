Эксперт объясняет, как сэкономить деньги, взяв жилищный кредит

Я всегда основывала финансовое планирование на правиле, согласно которому сначала из своего ежемесячного дохода я выплачиваю кредитные обязательства. Деньги, оставшиеся от платежей по кредиту, я использую для своей семьи или себя: плачу за коммунальные услуги, покупаю продукты, откладываю или инвестирую, трачу на развлечения и спорт. По собственному опыту я знаю, что, если не отложу деньги для инвестиций или сбережений сразу после выполнения кредитных платежей, в конце месяца у меня, скорее всего, не останется средств на эти цели. В моем случае такая схема финансового планирования действует всю жизнь, независимо от размера ежемесячного дохода. Смею думать, что многие люди действуют похожим образом.

Если бы мне не нужно было выплачивать жилищный кредит, я бы, наверное, регулярно тратила эти деньги на что-то другое. Таким образом, помимо неприятного осознания того, что долг – это-таки чужие деньги, у взятого жилищного кредита есть несколько плюсов. Во-первых, с помощью кредита вы можете стать владельцем жилья сразу, без необходимости десятилетиями копить деньги. Арендуя жилье, очень сложно накопить денег на покупку, поскольку арендная плата отнимает существенную часть дохода. Благодаря тому, что платежи по жилищному кредиту в начале месяца всегда производятся в первую очередь, меньший остаток на счете ведет к значительно более рациональному потреблению.

В пользу взятия кредита также говорит то, что стоимость жилья (недвижимости) в долгосрочной перспективе увеличивается. Последние 15 лет показали, что стоимость недвижимости увеличилась больше, чем процентный доход, полученный за тот же период от депозитных сбережений.