С какой скоростью начнет снижаться Euribor?(10)
На фоне резкого снижения ставки Euribor зародилась надежда, что проценты также продолжат снижаться. Независимо от того, идет ли речь об инвесторах или просто о покупателях жилья, рост платежей по кредитам в равной степени не нравится никому. Но когда же Euribor вновь вернется на низкий уровень?
„Центральные банки прямо не сказали, что до восстановления контроля над инфляцией проценты не будут понижены. На сегодняшний день инфляция пока еще не взята под контроль, и это означает, что еще рано говорить об устойчивом снижении. Однако мы все же можем обратить свой взор в прошлое и увидеть, как быстро Euribor снижался в прежние годы“, – сказал партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.
„В период предыдущего экономического кризиса Euribor снижался сверхбыстро – со своего некогда наивысшего показателя (5,4%) он упал до 2% всего за несколько месяцев и до 1% – менее чем за год. Однако все же нельзя забывать о том, что тогда мы имели дело с тотальным финансовым кризисом, охватившим весь мир, и который перевернул всю жизнь, поэтому центральные банки были вынуждены реагировать очень быстро.
Во время позапрошлого кризиса Euribor понизился с 5-ти процентов до 2-х процентов более чем за два с половиной года и так и остался на том уровне, – вспомнил Сооман. – Вероятно, все желали бы, чтобы коллапс финансового мира не случился, но эта надежда сопровождается историческим явлением, свидетельствующим о том, что не стоит возлагать чрезмерно большие надежды на быстрое снижение процентов. Именно в связи с последним мы и рекомендуем вам оценить ваше финансовое положение не в предстоящие пару месяцев, а в перспективе, на период не менее чем в два года“, – добавил он.