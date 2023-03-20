С какой скоростью начнет снижаться Euribor?

„Центральные банки прямо не сказали, что до восстановления контроля над инфляцией проценты не будут понижены. На сегодняшний день инфляция пока еще не взята под контроль, и это означает, что еще рано говорить об устойчивом снижении. Однако мы все же можем обратить свой взор в прошлое и увидеть, как быстро Euribor снижался в прежние годы“, – сказал партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

„В период предыдущего экономического кризиса Euribor снижался сверхбыстро – со своего некогда наивысшего показателя (5,4%) он упал до 2% всего за несколько месяцев и до 1% – менее чем за год. Однако все же нельзя забывать о том, что тогда мы имели дело с тотальным финансовым кризисом, охватившим весь мир, и который перевернул всю жизнь, поэтому центральные банки были вынуждены реагировать очень быстро.

Во время позапрошлого кризиса Euribor понизился с 5-ти процентов до 2-х процентов более чем за два с половиной года и так и остался на том уровне, – вспомнил Сооман. – Вероятно, все желали бы, чтобы коллапс финансового мира не случился, но эта надежда сопровождается историческим явлением, свидетельствующим о том, что не стоит возлагать чрезмерно большие надежды на быстрое снижение процентов. Именно в связи с последним мы и рекомендуем вам оценить ваше финансовое положение не в предстоящие пару месяцев, а в перспективе, на период не менее чем в два года“, – добавил он.