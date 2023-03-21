21.03.2023, 07:07
Элитная недвижимость сменила собственника: глава криптостартапа Change и его мать поменялись имуществом
ФОТО: | Ekspress Meedia
Фирма руководителя эстонского криптостартапа Кристьяна Кангро в последние месяцы продает недвижимость, чтобы получить деньги для оплаты труда сотрудников, пишет dv.ee.
Чтобы выплатить зарплату работникам криптокомпании Change, была выставлена на продажу квартира в старом городе. В то же время мать Кристьяна Кангро стала владелицей виллы своего сына в Лохусалу.
В конце прошлого года компания Кангро Change Capital продала квартиру на улице Нунне в Старом Таллинне. До Change Capital эта квартира принадлежала Change Investments. Прошлым летом эти две компании объединились.