Опасность удушья: IKEA отзывает опасный товар

Разработка продукции IKEA проходит всестороннюю программу оценки опасности и тестирования, чтобы убедиться, что все товары соответствуют применимым законам и стандартам рынков, на которых они продаются. Однако компания получила информацию о том, что заклепки удочки BLÅVINGAD могут разболться в процессе использования, и поэтому отзывает этот товар.