Опасность удушья: IKEA отзывает опасный товар
IKEA просит всех покупателей, у которых есть игра BLÅVINGAD, немедленно прекратить ее использование и связаться с ними. Вам вернут деньги за товар.
Компания отзывает цветную рыболовную игру BLÅVINGAD, поскольку выяснилось, что она может представлять опасность удушья.
Разработка продукции IKEA проходит всестороннюю программу оценки опасности и тестирования, чтобы убедиться, что все товары соответствуют применимым законам и стандартам рынков, на которых они продаются. Однако компания получила информацию о том, что заклепки удочки BLÅVINGAD могут разболться в процессе использования, и поэтому отзывает этот товар.
Игру BLÅVINGAD можно вернуть как в магазин IKEA Таллинн, так и в студию планирования в Тарту, где можно получить деньги обратно. Чек о покупке не требуется.
IKEA приносит извинения за доставленные неудобства.