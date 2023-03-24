За среднюю зарплату теперь можно купить всего полметра в таллиннской квартире

База данных Земельного департамента содержит информацию о сделках с квартирами с середины 2003 года, когда средняя месячная зарплата в Эстонии составляла 428 евро. В том же году средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составляла 625 евро, то есть на одну месячную зарплату можно было купить 0,68 квадратного метра в столичной квартире.

За последующие 20 лет и цены на недвижимость, и зарплаты стремительно выросли. По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата в прошлом году составила 1685 евро в месяц, а средняя цена квадратного метра квартиры в столице - 2889 евро.

Однако соотношение цен на квартиры и дохода стало более удручающим для покупателей: в 2022 году на одну месячную зарплату можно было купить лишь 0,58 квадратного метра жилой площади.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.



