Шестимесячный Euribor снова начал расти

16 марта ставка „еврибора“ опустилась до 2,985%, но затем снова начала расти. К 22 марта она поднялась до 3,214%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет. Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, то это в среднем означает увеличение ежемесячного платежа по кредиту на 55-60 евро.

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