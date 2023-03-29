С легким паром 24/7! Как Сильвер построил баню по-черному и доказал, что и в XXI веке в ней вполне можно жить

33-летний Сильвер Сырмус – коренной житель Вырумаа (уезд на юго-востоке Эстонии. – Прим. ред.). Он родился и вырос в Выру, ходил в детский сад и школу в Выру, а летние каникулы проводил неподалеку, в деревне Палометса, с бабушкой и дедушкой. Когда большинство его друзей после окончания основной школы отправились в Тарту учиться на строителя, Сильвер пошел вместе с ними.

„Честно говоря, мне было не очень интересно учится, потому что я считаю, что сначала должна идти практика, а потом теория, а в наших школах все наоборот“, — говорит Сильвер, который всегда был довольно равнодушен к совместному обучению.