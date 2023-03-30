Странные сделки продолжаются: Change продал квартиру в Старом городе почти за полцены

В декабре прошлого года Change продала квартиру площадью 160 квадратных метров на улице Нунне, принадлежавшую Change Capital. В объявлении значилась цена 400 000 евро, но два источника подтвердили Äripäev, что фактическая цена продажи вместо этого составила около 200 000.

Однако самого договора, подтверждающего это, Äripäev не видел.

В то же время Äripäev заявили, что за 200 000 евро недвижимость не продавали, объявление висело почти год и, видимо, интерес оказался незначительным.

Согласно регистру недвижимости, квартиру в Старом городе купили Лийз и Тармо Раудсепп. Лийз Раудсепп больше известна публике под именем Лийз Ласс.