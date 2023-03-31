„Я открываю дверь и встречаю настоящих владельцев квартиры“: украинка стала жертвой мошенников при аренде жилья в Хельсинки(2)
В комнате хостела для беженцев, где украинка Лиза Бабина живет уже почти 10 месяцев, каждый уголок заполнен нужными для быта вещами. Девушка, сбежавшая от войны из Харькова в Хельсинки, делит 13 квадратных метров с соседкой из Мариуполя, пишет Yle.
– Главный комфорт, который я получила в rdfhnФинляндии – возможность работать и жить в хостеле, – говорит Лиза, которая почти сразу после переезда нашла работу и стала помогать близким, которые остались в Украине.
– Ситуация непростая у всех. Кто-то из моей семьи остался без работы, – объясняет она.
Решение переехать в собственную квартиру Лиза взвешивала долго. Наконец после почти года жизни в крошечной комнате она таки решилась снять отдельное жилье.
– Я подумала, что поскольку учусь и работаю – надо шагать вперед и сепарироваться от этой системы.
В марте девушка начала искать квартиру. Чтобы покрыть стоимость залога, часть средств ей пришлось взять в долг у знакомого.
– Я заняла деньги, 800 евро. Больше у меня не было, потому что перед этим я отправила маме на лечение, – говорит она.
По цене и расположению Лизе подошли 2 квартиры, которые она нашла в фейсбук-сообществе „Rooms/apartments for rent in Helsinki(siirryt toiseen palveluun)„. Одно из объявлений содержало ссылку на известный сайт аренды квартир, а другое – нет.
– Одна из них [квартира, которая есть на сайте аренды] была вообще пустая. Я понимала, что на мебель и технику у меня нет средств. Вторая же была меблирована: заезжай и живи, – вспоминает Лиза.
„Все случилось быстро“
Мужчина, который назвался владельцем меблированной квартиры, представился как Владимирис. Он показал Лизе жилье и сразу предложил подписать договор.
– Все случилось быстро. Он говорил, что есть еще другие претенденты – семья. Я немного форсировала события – хотелось как можно быстрее решить этот вопрос, потому что я очень долго решалась на то, чтобы переехать в отдельное жилье, – вспоминает Лиза
Контракт, который мужчина предложил Лизе, не выглядел подозрительно, говорит она.
– При просмотре первой квартиры договор мне показывала риелторская организация. Документ мало чем отличался от того, что представил Владимирис, – говорит Лиза.
После подписания контракта Лиза перевела деньги за аренду и залог на банковский счет, который предоставил мужчина, и получила ключи от жилья. Уже в этот день она решила ночевать там, поэтому забрала из хостела самое необходимое и вернулась в новую квартиру.
– Я открываю дверь и встречаю настоящих владельцев квартиры. Они были в шоке, – вспоминает Лиза.
После разговора с владельцами Лиза узнала, что квартиру они сдавали на популярном сервисе посуточной аренды Airbnb.
– Оказалось, что этот человек арендовал ее на 4 дня, но отменил аренду через 2 или 3 дня. Владельцы решили проверить, все ли в порядке с квартирой. Так мы и встретились, – рассказывает девушка.
Лиза считает, что ей повезло сразу встретить настоящих владельцев. По ее словам, узнав об обмане, она почувствовала панику. Владельцы помогли ей вызвать правоохранителей. Им Лиза рассказала обо всех деталях сделки с мошенником.
Полиция: подобные аферы в Хельсинки проворачиваются ежемесячно
Ведущий расследование Яри Коркалайнен, занимающийся делом украинки, говорит, что случаи мошенничества с арендой квартир только в Хельсинки происходят несколько раз в месяц.
– Чаще всего они касаются аренды несуществующих квартир для отдыха. Обычно это случается во время сезона отпусков, когда спрос на такие квартиры растет, – говорит он.
Чтобы избежать подобных афер, при аренде квартир Коркалайнен советует тщательно проверять все данные, которые предоставляет владелец.
– Арендатор квартиры должен постараться как можно больше узнать об объекте аренды и быть уверенным в соответствии предоставленной информации. Предоплаченный номер телефона у владельца – это первый тревожный признак.
Также полицейский советует искать квартиры только на известных сайтах, где можно увидеть отзывы об арендодателях.
– Еще один тревожный признак – это ощущение срочности, которое создает арендодатель и просьба об оплате заранее, – говорит Яри Коркалайнен.
Также полицейский советует сохранять всю информацию о сделке: переписку, контактные данные арендодателя и номер счета для оплаты. В деле украинки Лизы Бабиной полиция имеет все эти данные о мошеннике. Несмотря на это, расследование может быть длительным, признает Коркалайнен.
– Уголовный процесс может занять много времени, а возмещение возможных убытков может также потребовать обращения на взыскание имущества, – говорит он.
„Я не теряю веры в добро“
Лиза Бабина остается жить в хостеле и не берется гадать, когда в следующий раз решится попробовать снять собственное жилье.
– Сейчас я не в состоянии ни морально, ни финансово, – говорит она.
Главная её ошибка, признает украинка, была в том, что она не проверила документы владельца, ведь она привыкла, что в Финляндии можно доверять людям на слово.
– Мне даже в голову не пришло, что здесь может подвернуться аферист... Печально, что когда столько горя, беды и смертей, люди еще и умудряются делать что-то подобное.
Лиза верит в справедливое решение ее истории и надеется, что ее опыт поможет другим людям не стать жертвами подобных афер.
– Я не теряю веры в добро. По крайней мере, в то, что этого человека найдут.