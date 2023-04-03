Шестимесячный Euribor к концу марта превысил 3,3%
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу марта превысила отметку в 3,3%, пишет rus.err.ee.
Ставка Euribor, которая оставалась отрицательной с ноября 2015 года, достигла нуля в июне 2022 года и с тех пор быстро росла. В конце августа Euribor преодолел отметку в 1%, а 12 октября перевалил за 2%. По состоянию на 9 марта Euribor составлял 3,461%, но затем ставка начала падать. Правда, спад был не долгим. 16 марта ставка „еврибора“ опустилась до 2,985%, но затем снова начала расти. К 22 марта она поднялась до 3,214%, а к 31 марта - до 3,341%.
Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.
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