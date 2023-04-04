Эксперт по недвижимости: в этом посёлке рядом с Таллинном в скором времени может начаться настоящий бум недвижимости

По словам Марека Кирьянена, в этом году в Эстонии будет строится сравнительно мало нового жилья, но Кийли — одно из немногих исключений. „Скоро неподалёку от Ikea, в Курна, будет завершено строительство торгового центра площадью 20 000 квадратных метров, который в этом году станет практически единственным в своём роде“, — сказал Кирьянен.

„Мировой опыт показывает, что жизнь вокруг Ikea быстро набирает темпы. По сравнению с другими близлежащими к Таллинну муниципалитетами, в Кийли до сих пор было мало новостроек, но те, что были построены, хорошо продавались, и определённо прослеживается тенденция к росту. Совершенно очевидно, что в Кийли будет больше жилой недвижимости“, — добавил Кирьянен.

„Несмотря на то, что государство сейчас не спешит вкладывать большие средства в инфраструктуру, но именно инфраструктура поддерживает жизнь в небольших населённых пунктах. Развитию Кийли дало толчок строительство четырёхполосной таллиннской окружной дороги, которая принесла в посёлок большие инвестиции — логистические центры, рабочие места и торговлю“, — сказал Кирьянен.

„После завершения строительства Ikea дела в Кийли пошли в несколько раз быстрее, весь посёлок развивается. Кийли явно станет центром притяжения, куда будут перемещаться рабочие места и люди. Логистический и складской сектор вместе с электронной коммерцией очевидно находятся на подъёме, и Кийли, по сути, становится логистической столицей Эстонии“, — сказал Кирьянен.