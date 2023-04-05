ЭКСПЕРТ | 3 причины, почему цены на новую недвижимость в ближайшее время не снизятся

Вот три причины, почему он так считает.

1. На рынке становится меньше новых предложений

Застройщики все чаще откладывают проекты, а строительство новых домов затягивается. Причина в значительном снижении объемов продаж и в дороговизне строительства. В последние годы резко возросли затраты на материалы и рабочую силу. Правда есть признаки стабилизации, но следует понимать, что девелоперы просто не могут продавать дешевле себестоимости. Удешевление строительства или перепроизводство могут способствовать падению цен на новую жилую недвижимость, но в ближайшее время этого я точно не предвижу.

На самом деле, наоборот. В сегодняшней экономической ситуации запуск новых проектов скорее является исключением. Количество предложений на новое жилье, по-видимому, выше, чем спрос, но важно еще и тщательно обдумать, какую именно квартиру купить. Тыну Тоомпарк проанализировал, что в настоящее время на таллиннском рынке находится порядка 2000 новых квартир. На фоне снижающихся объемов продаж может показаться, что этого достаточно, но это не так. При покупке квартиры в новостройке вы можете выбрать количество комнат, планировку или этажность дома, а привлекательные квартиры расходятся намного быстрее. Тот, кто совершит покупку раньше, разумеется, сможет найти себе подходящее жилье – просто новых квартир в ближайшие годы на рынке будет меньше, чем раньше.

2. Цены фактически уже упали

Несмотря на то, что девелоперы не могут продавать дешевле, чем строят, и нет никаких признаков значительного снижения цен, практически все застройщики сегодня предлагают скидки. Бесплатное парковочное место и кухня, какие-то дополнительные льготы, например, временная оплата коммунальных услуг. Некоторые даже предлагают денежную скидку. Независимо от варианта скидки выигрыш в цене для клиента остается в среднем в диапазоне 5–10% от суммы сделки.