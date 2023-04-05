ЭКСПЕРТ | 3 причины, почему цены на новую недвижимость в ближайшее время не снизятся(2)
По сравнению с началом года количество сделок с недвижимостью вернулось к медленному росту, и появляется все больше предположений о том, достигнет ли в ближайшем будущем падение цен на недвижимость дна. Ожидается, что с приходом весны начнут таять и цены на квартиры. В отношении более старой недвижимости такие ожидания могут быть оправданы, но исполнительный директор девелоперской компании Bonava Eesti Таави Соорм, не предвидит в ближайшем будущем значительного падения цен на новую недвижимость.
Вот три причины, почему он так считает.
1. На рынке становится меньше новых предложений
Застройщики все чаще откладывают проекты, а строительство новых домов затягивается. Причина в значительном снижении объемов продаж и в дороговизне строительства. В последние годы резко возросли затраты на материалы и рабочую силу. Правда есть признаки стабилизации, но следует понимать, что девелоперы просто не могут продавать дешевле себестоимости. Удешевление строительства или перепроизводство могут способствовать падению цен на новую жилую недвижимость, но в ближайшее время этого я точно не предвижу.
На самом деле, наоборот. В сегодняшней экономической ситуации запуск новых проектов скорее является исключением. Количество предложений на новое жилье, по-видимому, выше, чем спрос, но важно еще и тщательно обдумать, какую именно квартиру купить. Тыну Тоомпарк проанализировал, что в настоящее время на таллиннском рынке находится порядка 2000 новых квартир. На фоне снижающихся объемов продаж может показаться, что этого достаточно, но это не так. При покупке квартиры в новостройке вы можете выбрать количество комнат, планировку или этажность дома, а привлекательные квартиры расходятся намного быстрее. Тот, кто совершит покупку раньше, разумеется, сможет найти себе подходящее жилье – просто новых квартир в ближайшие годы на рынке будет меньше, чем раньше.
2. Цены фактически уже упали
Несмотря на то, что девелоперы не могут продавать дешевле, чем строят, и нет никаких признаков значительного снижения цен, практически все застройщики сегодня предлагают скидки. Бесплатное парковочное место и кухня, какие-то дополнительные льготы, например, временная оплата коммунальных услуг. Некоторые даже предлагают денежную скидку. Независимо от варианта скидки выигрыш в цене для клиента остается в среднем в диапазоне 5–10% от суммы сделки.
Кризисы научили людей инвестированию, и вместо краткосрочного потребления они все чаще предпочитают накапливать средства посредством долгосрочных вложений: например, приобретая недвижимость, и тем самым избегая ситуации, когда инфляция „съедает“ стоимость денег. Поэтому спрос на новое жилье по-прежнему существует.
3. Кредиты не становятся дешевле
Чтобы купить собственное жилье, большинству необходимо брать жилищный кредит. На продажу новой жилой недвижимости также влияет соотношение спроса и предложения на вторичном рынке. Как показывают наблюдения, потребитель по возможности выбирает новые проекты, поскольку жилищный кредит на новую квартиру имеет более выгодную процентную ставку и более длительный срок погашения. В отношении новой недвижимости банки также просят более низкое самофинансирование, обычно 15–20%. Для старой недвижимости доля самофинансирования часто составляет 30% и более. Все чаще люди приходят к идее покупки нового жилья, понимая, что падения цен на новую недвижимость в ближайшее время не ожидается. Если есть потребность в жилье, покупку не следует откладывать на годы.
Может ли новое жилье стать более доступным, когда инфляция стабилизируется? Едва ли. По мере снижения инфляции и улучшения платежеспособности населения ожидается увеличение спроса на новое жилье, а затем, вероятно, возникнет и дефицит, поскольку предложение сильно отстанет от спроса. Также следует учитывать, что в условиях более высокой базовой процентной ставки собственные ставки банков в текущих условиях становятся ниже, но при падении Euribor и восстановлении экономики они вновь начнут расти. Таким образом, отсрочка покупки жилья может вообще никак не изменить фактическую общую процентную ставку.